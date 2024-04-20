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Гущин объяснил, почему на объекты культурного наследия в Казани иногда «больно смотреть»
Каждый объект культурного наследия в Казани и Татарстане в целом уникален с точки зрения своего статуса. С этим зачастую и бывают связаны проблемы с их восстановлением, заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Он напомнил, что и возглавляемый им комитет расположен в объекте культурного наследия — доме Дротоевского. В 2012 году дом был расселен, однако государство решило не приватизировать его, а отдать под администратитивные нужды. Благодаря этому здание было отреставрировано.
«Мы активно продаем и приватизируем объекты через Министерство земельных и имущественных отношений. Например, на прошлой неделе при стартовой цене в рубль за 43 млн рублей был продан объект в Адмиралтейской слободе. Были инвесторы, которые хотели купить бывшее здание налоговой службы. На реконструкцию новому собственнику придется потратить еще более 200 млн», — объяснил он в интервью «Татарстан24».
Иногда, отметил он, «удручающий» внешний вид объекта может быть связан с его статусом. К примеру, здание № 5 по ул.Гоголя в Казани находится в долевой собственности. И ремонтные работы не могут быть начаты из-за отсутствия единого решения собственников.
«Тема сохранения наследия — это не всегда про реставрацию, возникают вопросы имущественного и кадастрового характера и так далее. Бывает такое, что охраняемый памятник находится на двух земельных участках, пока этот вопрос не решишь, ни о каком инвесторе речи быть не может», — заключил Гущин.
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