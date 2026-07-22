Гущин объяснил отказ включить 7 мозаик в реестр объектов культурного наследия

Включение мозаик отдельно от зданий в реестр объектов культурного наследия невозможно. Об этом, комментируя ситуацию с семью советскими мозаиками в Татарстане, на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил председатель Госкомитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«У нас поступили заявления на 12 объектов. Мы признаем уникальную художественную ценность этих произведений искусства. Это серьезное направление советского периода. Пять из них мы внесли в реестр, по семи отказали ввиду того, что отдельно поставить на учет только мозаику невозможно. Обременение накладывается на все здание. Соответственно, мы должны оформить охранные обязательства, определить зону, где запрещается любая реконструкция и строительство. Таким образом, мы подвергнем правообладателей здания рискам», – объяснил он.

По этому поводу Кабинет Министров Татарстана обратился в Минкультуры России за единой позицией. 29 мая Федеральный научно-методический совет под председательством академика Андрея Баталова – доктора искусствоведения, профессора, академика Российской академии художеств, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации – рекомендовал региональным органам охраны рассматривать монументальное искусство преимущественно в составе предмета охраны зданий.

Комитет предложил создать в Татарстане специальный реестр произведений декоративно-монументального искусства с внесением данных в Правила землепользования и застройки. Это обеспечит государственную охрану мозаик без избыточных обременений для собственников зданий.