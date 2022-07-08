Гущин: Горбатый мост — исторический объект, будем требовать полного воссоздания объекта

В Казани планируют полностью снести Горбатый мост и построить его точную копию, только укрепленную. Таким образом, в новой конструкции будут исправлены ошибки проектировщиков, создававших мост в 1928 году. Об этом сообщил руководитель Комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин.

«Сейчас у нас очень сильные проектные дорожные институты, поэтому я в безопасности новой конструкции не сомневаюсь. Сегодня мы говорим об архитектурном облике, но при этом инженеры должны сказать, сама конструкция жизнеспособна или мы сделаем, а он снова будет аварийным. Это будет точная копия, но дополнительно усиленная. Мост не будет проблемной точкой», — отметил собеседник.

Мост был закрыт для пешеходов еще в 2009 году, с тех пор он огражден забором. По данным экспертизы 2008 года, порядка 80-85% элементов моста сгнили, и он представляет опасность для жителей города. После этого проводилось несколько осмотров, которые только подтверждали непригодность сооружения.

«Аварийность моста определяется техническим заключением. По данным 2008 года, 80-85% изделий моста сгнили. В любой момент может произойти обрушение. Учитывая, что это был первый железобетонный мост в Казани, были совершены ошибки при проектировании. И даже если сейчас посмотреть, то можно увидеть, что бетон крошится. Он полностью исчерпал себя еще почти 15 лет назад», — добавил Гущин.

Сейчас даже при беглом осмотре моста заметны дыры в асфальтовом покрытии и крошащийся бетон. После возведения нового сооружения по нему, возможно, разрешат ездить даже на автомобиле.

«Будем стоить надежно. Здесь кипела жизнь, ходили трамваи. Адмиралтейская слобода сейчас в центре внимания. Вопрос эксплуатации уже нового моста будет рассматриваться в концепции развития всей прилегающей территории», — сообщил Гущин.

Сейчас идут поиски подрядчика, который займется проектированием нового моста. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок РТ. На это выделено 12,6 млн рублей. Стоимость демонтажа и установки нового определят с помощью экономической экспертизы, соответствующее финансирование Комитет по охране объектов культурного наследия будет просить в следующем году, заключил Гущин.