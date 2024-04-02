Гущин: Глубинка вызывает беспокойство из-за низкой инвестиционной привлекательности

Объекты культурного наследия, расположенные в глубинке, это одна из главных проблем профильного комитета на сегодняшний день. Об этом в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, рассказал его председатель Иван Гущин.

«Глубинка вызывает беспокойство, потому что инвестиционная привлекательность самих объектов, затраты на реставрацию [при этом] достаточно низкие. Сегодня у государства задача — вовлекать всё в хозяйственный оборот, привлекать инвесторов, продавать, но очередь не стоит. Мы видим разрушающиеся объекты, если говорить про процент, то у нас порядка 14% объектов находятся в неудовлетворительном состоянии», — прокомментировал он.

Гущин также рассказал, что особое внимание в республике уделяют храмам. На государственной охране в данный момент находятся 246 церквей и 115 мечетей. Однако комитет получает много критики в этой области.

«Мы отреставрировали объект за счет федеральных средств, приспособили здание, привели к историческому облику внутри, сделали молельный зал, решили сопутствующие помещения. Элементарно: сегодня отсутствует тахаратхана (место для омовения — прим. Т-и) , туалетные комнаты, залы для приема пищи. Но эта территория историческая, в законодательстве четко написан запрет на какое-либо строительство. Хазрат обращается с просьбой, говорит, давайте как-то решать, приспосабливать территории, а законодатель говорит — нет, нельзя», — пояснил Гущин.

По словам председателя профильного комитета, его сотрудники регулярно анализируют градостроительные документы и по возможности вносят поправки.