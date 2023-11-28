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Гущин: Казанцы предложили охранять «хрущевки» и «сталинки»
Казанцы предложили Комитету по охране культурного наследия обратить внимание на «хрущевки» и «сталинки», рассказал в прямом эфире руководитель комитета Иван Гущин.
«Есть недавний запрос - давайте начнем охранять “хрущевки” и “сталинки”. Это советский период – 1930-е годы, 50-60-е, и конечно, мы на “хрущевки” пока не смотрим, но “сталинки” в зоне нашего внимания», - отметил спикер.
По словам Гущина, в Казани есть уникальные комплексы строений на улицах Декабристов и Восстания, а Соцгород в последние пять лет и вовсе на государственной охране, как достопримечательная территория с парком «Крылья Советов», дворцом им. Ленина – комплексом строений, которые возводились под авиационные и моторостроительные заводы.
«Что касается объектов архитектуры, за исключением мемориальной ценности, то критерии для включения в реестр – это 40 лет. Что касается археологии, объект не может быть включен в реестр археологического наследия, если ему меньше ста лет. Соответственно, мы на эти ориентиры и смотрим», - заключил Гущин.
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