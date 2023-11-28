Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гущин: «Если мы сделаем во всех объектах музеи, ни один из них не протянет»
Переделка объектов культурного наследия в бизнес-проекты – нормальная практика. Для содержания музеев нужны немалые деньги, а инвесторы могут перекрыть часть затрат, рассказал сегодня во время прямого эфира Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
«Золотая середина – анализ консолидированного бюджета Татарстана. Сегодня если мы сделаем во всех объектах музей, ни один из них не протянет», - отметил он.
По словам Гущина, в таких объектах стоимость одного квадратного метра – 200-250 тыс. рублей. После реконструкции и ремонта музей нужно будет содержать: платить зарплату работникам, проводить хозяйственные работы – это нагрузка на бюджет.
«Есть задача, которая определена приоритетной – вовлечение объектов в хозяйственный оборот и их приватизация. Я считаю, что эффективный хозяин – это тот, кто обслуживает, ухаживает и еще на нем зарабатывает», - добавил он.
Однако каждый объект стоит рассматривать индивидуально.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»