Гущин: «Если мы сделаем во всех объектах музеи, ни один из них не протянет»

Переделка объектов культурного наследия в бизнес-проекты – нормальная практика. Для содержания музеев нужны немалые деньги, а инвесторы могут перекрыть часть затрат, рассказал сегодня во время прямого эфира Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Золотая середина – анализ консолидированного бюджета Татарстана. Сегодня если мы сделаем во всех объектах музей, ни один из них не протянет», - отметил он.

По словам Гущина, в таких объектах стоимость одного квадратного метра – 200-250 тыс. рублей. После реконструкции и ремонта музей нужно будет содержать: платить зарплату работникам, проводить хозяйственные работы – это нагрузка на бюджет.

«Есть задача, которая определена приоритетной – вовлечение объектов в хозяйственный оборот и их приватизация. Я считаю, что эффективный хозяин – это тот, кто обслуживает, ухаживает и еще на нем зарабатывает», - добавил он.

Однако каждый объект стоит рассматривать индивидуально.