news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 10 июля 2025 10:23

Гущин анонсировал обновление программы сохранения культурного наследия до 2045 года

Читайте нас в
Телеграм
Гущин анонсировал обновление программы сохранения культурного наследия до 2045 года
Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Правительство РФ готовит программу по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации на период 2025–2045 годов, включая план ее реализации. В связи с этим Комитету РТ по охране объектов культурного наследия необходимо актуализировать региональную подпрограмму на тот же период, сообщил руководитель ведомства Иван Гущин.

По информации пресс-службы комитета, к показателям программы будут отнесены:

  • доля объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии;
  • вовлеченность объектов в хозяйственный оборот, приведение их к 2030 году в удовлетворительное состояние;
  • уровень удовлетворенности граждан работой по сохранению объектов культурного наследия;
  • количество утвержденных границ территорий, предметов охраны и градостроительных регламентов исторических поселений.

Сегодня на государственной охране в Татарстане находятся 5957 объектов. В единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ входят 446 объектов федерального значения, 1,1 тыс. объектов – регионального и 369 – местного. Также 3398 объектов культурного наследия Татарстана имеют статус выявленных (на них не распространяются охранные обязательства).

Отдельным уникальным территориям придан особый статус исторических поселений. В них сосредоточено почти 70% охраняемых памятников архитектуры.

#комитет по охране объектов культурного наследия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

9 июля 2025
Экономист Балынин объяснил, как увеличить размер пенсии в два раза

Экономист Балынин объяснил, как увеличить размер пенсии в два раза

9 июля 2025