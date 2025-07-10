Гущин анонсировал обновление программы сохранения культурного наследия до 2045 года

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Правительство РФ готовит программу по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации на период 2025–2045 годов, включая план ее реализации. В связи с этим Комитету РТ по охране объектов культурного наследия необходимо актуализировать региональную подпрограмму на тот же период, сообщил руководитель ведомства Иван Гущин.

По информации пресс-службы комитета, к показателям программы будут отнесены:

доля объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии;

вовлеченность объектов в хозяйственный оборот, приведение их к 2030 году в удовлетворительное состояние;

уровень удовлетворенности граждан работой по сохранению объектов культурного наследия;

количество утвержденных границ территорий, предметов охраны и градостроительных регламентов исторических поселений.

Сегодня на государственной охране в Татарстане находятся 5957 объектов. В единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ входят 446 объектов федерального значения, 1,1 тыс. объектов – регионального и 369 – местного. Также 3398 объектов культурного наследия Татарстана имеют статус выявленных (на них не распространяются охранные обязательства).

Отдельным уникальным территориям придан особый статус исторических поселений. В них сосредоточено почти 70% охраняемых памятников архитектуры.