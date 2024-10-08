Гусев: «Югре» для возвращения в КХЛ не хватает только финансов

Хоккейному клубу «Югра» для возвращения в КХЛ не хватает только денег. Об этом заявил генеральный менеджер команды Сергей Гусев в интервью порталу metaratings.ru, сообщает издание Ugra-news.ru.

Гусев, в частности, подчеркнул, что возвращение в КХЛ «реально», но не стоит ждать, что это произойдет быстро.

«Всё будет зависеть от Правительства и нового губернатора (8 сентября руководителем Ханты-Мансийского автономного округа был избран Руслан Кухарук — прим. Т-и). Скоро директор клуба будет встречаться с главой и вести переговоры на этот счет», — пояснил он.

«Нам не хватает только финансов, всё остальное [для возвращения в КХЛ] есть», — также заметил Гусев, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он не стал раскрывать общий бюджет клуба, но уточнил, что зарплатный фонд команды равняется 70 млн рублей.

«Феномен югорской школы» Гусев объяснил тем, что в клубе «сложился отличный коллектив». «Вся организация работает, хоккеисты шагают по лестнице вверх», — добавил он.

Среди самых удачных сделок генеральный менеджер «Югры» упомянул подписание вратаря Егора Заврагина (перешел в СКА, а затем на правах аренды — в «Сочи») а также форвардов Ивана Морозова и Кирилла Марченко (перешли в систему СКА, с 2023-го Марченко играет в НХЛ за «Коламбус»).

«<...> все ребята, которых у нас купили, играют в КХЛ, так что для них это удачные переходы. Конечно, наш клуб заработал деньги, но ведь никто не будет считать, сколько мы потратили на развитие этих же хоккеистов», — констатировал он.

Кроме того, из потенциальных звезд «Югры», которые могут раскрыть свои таланты в КХЛ, Сергей Гусев назвал Александра Шэна и Итая Иешуа Гуревича.