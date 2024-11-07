Гусь вяленый, соленый и вышитый: в Казани прошел День культуры Муслюмовского района РТ

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Муслюмовского района. Как сообщили в пресс-службе республиканского конкурса, центральное место в экспозиции, которая развернулась в фойе КДК им. Ленина, заняла выставка подушек с вышитыми гусями. Гусь является брендом района.

Большой вклад в популяризацию разведения гусей в районе внес местный фермер Ирек Хамадишин, который выпускает продукцию под брендом «Муслюмовские гуси».

Гусиные фермы Хамадишина расположены в деревнях Митряево, Таш-Елга, Татарская Смыловка и Новые Карамалы. Фермерством Ирек Хамадишин занялся в 2005 году. Татарский вяленый гусь бренда «Муслюмовские гуси» является победителем конкурса «Вкусы России» и «Национальная торговая марка».

Вяленый гусь (каклаган каз) — это традиционное блюдо татарской кулинарии, рецепт которого не изменился с тех пор, как предки татар поменяли кочевую жизнь на оседлую, он оберегался и передавался в неизмененном виде из поколения в поколение. Вяленый гусь является одним из вкуснейших и распространенных мясных блюд из птицы. Татарский вяленый гусь ничем не уступает испанскому хамону.

Производство гусей здесь является безотходным — мясо гуся употребляют в пищу, из пера делают пуховые подушки, из гусиного жира — косметические крема и лечебные мази, гусиное крыло используют в хозяйстве, образ гуся воплощают в искусстве — на вышивке и картинах. На выставке в КДК им. Ленина был представлен и вяленый гусь, и соленый, и лечебная косметика, изготовленная на основе гусиного жира.

Рядом развернулась галерея из работ учеников Детской школы искуств Муслюмовского района, среди которых были картины из войлока, в том числе фигуры гусей из войлока в натуральный рост, изображения домов, возле которых пасутся гуси.

В центре фойе нашли свое место вышитые подушки с гусями. Они были вышиты местными мастерицами в рамках Всероссийского фестиваля «Каз өмәсе» (древний татарский обрядовый праздник), который уже несколько лет проходит в Муслюмовском районе.

Поздней осенью жителями татарских сел проводится коллективная обработка гусиного мяса, пуха и пера. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и щиплют пух — на подушки, которые пойдут на приданое невестам.

Во время праздника татары устраивают посиделки, общаются и поют песни. «Каз өмәсе» показывает сплоченность и взаимовыручку народа, он объединяет людей. Этот праздник не только помощь в деле ощипывания гусей и обработке мяса — это школа домоводства, хороших традиций, бережно хранимых с незапамятных времен.

В рамках фестиваля, организованного Всемирным конгрессом татар, в районе проходят различные мастер-классы по ремеслам, связанным с обработкой гусиных перьев и пуха (изготовление кулинарных кистей, набивка подушек), обряд мытья тушек в реке, работают тематические выставки живописи, вышивки, национальных блюд, изделий из пуха и пера.

В рамках данного фестиваля в целях популяризации разведения гусей, Ирек Хамадишин учредил отдельную номинацию среди вышивальщиц. Фермер полностью обеспечивает мастериц материалами для вышивки, а также вручает специальные призы для лучшей вышивки с использованием образа гуся. Работы участниц данного конкурса и были представлены на выставке в Казани.

В рамках Дня культуры Муслюмовского района были презентованы также семейные династии Хабибуллиных и Шайгардановых. Свои подворья развернули татары, русские, марийцы и кряшены. Здесь же, прямо в фойе КДК им. Ленина участницы татарского фольклорного ансамбля «Мөслим тугайлары» готовили чак-чак, делясь своими секретами приготовления этого татарского национального блюда и отвечая на вопросы всех заинтересовавшихся.

Также презентовали творческое пространство «Мәхәллә», в рамках которого старшее поколение обучает детей традиционным ремеслам. Так, в Муслюмовском районе 95-летний Мазхар абый обучает детей плетению лаптей, Фарит абый — плетению корзин из ивовых прутьев.

Завершился День культуры концертной программой под названием «Гүзәл илем, моңлы җирем — бәхет биргән Мөслимем». Перед началом концерта гостей праздника поприветствовал глава Муслюмовского района Альберт Хузин.

«Сила — в единстве. Данный фестиваль именно об этом. Мы живем в прекрасной республике, в прекрасном районе, чему очень горды», — отметил он.

День культуры Тюлячинского района посетил также замминистра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов.

«Муслюмовский район богат своим трудолюбивым народом, здесь бережно сохраняются татарские культура и традиции», — добавил он.

День культуры Муслюмовского района посетил также Председатель правления Татпотребсоюза, уроженец села Муслюмово Рашат Шаймарданов.

Одним из ярких номеров вечера стало выступление мужского ансамбля «Сүнмәс дәрт» с песней «Яшь чаклар».

В составе Кряшенского фольклорного ансамбля «Усыкай буйлары» выступила Гульсина Пискунова — мама артиста Тинчуринского театра Артема Пискунова. Свой номер представил также марийский фольклорный ансамбль «Полер кас».

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в Татарстане второй год.

На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.