«Гурман из Суконной слободы»: в КИУ презентовали книгу о Фёдоре Шаляпине

Фото: пресс-служба КИУ имени Тимирясова

В Национальной библиотеке Татарстана прошла презентация книги «Гурман из Суконной слободы: гастрономические пристрастия Фёдора Ивановича Шаляпина», изданной Казанским инновационным университетом имени В.Г.Тимирясова. Это издание повествует о малоизвестных фактах жизни великого русского баса.

Ректор Казанского инновационного университета Асия Тимирясова подчеркнула в своей приветственной речи, как важно сохранять и популяризировать культурное наследие Татарстана, особенно через призму таких знаковых фигур, как Шаляпин.

Мотивом издания книги, по словам Тимирясовой, послужила цепочка случайностей.

«После презентации книги «Сюрреальные нити судьбы: Сальвадор Дали, Гала и Казань», которая также проходила в этом зале, мы наткнулись на книгу о рецептах личного повара Фёдора Шаляпина Николая Хвостова. Когда мы начали изучать эту работу, она открыла уникальные грани Шаляпина, которые мы не предполагали раньше», – сказала она.

Фото: пресс-служба КИУ имени Тимирясова

Кульминацией вечера стал спектакль «Маска и душа» по мотивам книги. Аромат чая из самовара, сушки на блюде, старинный патефон, тихо играющий «Вдоль по Питерской» в исполнении Шаляпина, — всё это переносило зрителей в атмосферу начала XX века. Перед глазами разворачивалась история великого артиста — не только как гения сцены, но и как человека, ценившего простые радости жизни, включая вкус родных татарских блюд.

Музыкальные и видеовставки — от Рахманинова до Коровина — сделали повествование глубоким и многогранным. Показ мод от театра «Калипсо» добавил особый шарм. Участники получили возможность ещё раз прикоснуться к творчеству гения, который родился в Казани и прославил её на весь мир.