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На главную ТИ-Спорт 22 июля 2025 09:39

Гурцкая считает, что Даку и Шабанхаджай в паре еще наделают шума

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Гурцкая считает, что Даку и Шабанхаджай в паре еще наделают шума
Фото: rubin-kazan.ru

Ведущий программы «Это футбол, брат» Тимур Гурцкая высказался об игре нападающих «Рубина» Мирлинда Даку и Дардана Шабанхаджая.

«Пара Даку–Шабанхаджай ещё наделает шума. Они вместе играли в «Муре», знают друг друга. У них вместе хорошо получается. Чувствуют зоны, открывания. Ходжа хоть парень нестабильный, но в этом матче здорово сыграл. «Рубину» забить тяжело. Если они ещё и первыми забили – отыграться с ними тяжело. У Рашида команды всегда играют от обороны», – сказал Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат».

Напомним, в минувшем туре «Рубин» победил «Ахмат» благодаря голам Шабанхаджая и Велдина Ходжи. Во втором туре подопечные Рашида Рахимова встретятся с «Зенитом» у себя дома. Матч состоится 27 июля в 20:00 по мск.

#фк рубин #Мирлинд Даку #спорт #футбол #премьер-лига
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