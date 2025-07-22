Гурцкая считает, что Даку и Шабанхаджай в паре еще наделают шума

Фото: rubin-kazan.ru

Ведущий программы «Это футбол, брат» Тимур Гурцкая высказался об игре нападающих «Рубина» Мирлинда Даку и Дардана Шабанхаджая.

«Пара Даку–Шабанхаджай ещё наделает шума. Они вместе играли в «Муре», знают друг друга. У них вместе хорошо получается. Чувствуют зоны, открывания. Ходжа хоть парень нестабильный, но в этом матче здорово сыграл. «Рубину» забить тяжело. Если они ещё и первыми забили – отыграться с ними тяжело. У Рашида команды всегда играют от обороны», – сказал Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат».

Напомним, в минувшем туре «Рубин» победил «Ахмат» благодаря голам Шабанхаджая и Велдина Ходжи. Во втором туре подопечные Рашида Рахимова встретятся с «Зенитом» у себя дома. Матч состоится 27 июля в 20:00 по мск.