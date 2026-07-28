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На главную ТИ-Спорт 28 июля 2026 17:40

Гурцкая — «Рубину»: если не продадите Даку до 9 сентября, он 10 «сломается»

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Гурцкая — «Рубину»: если не продадите Даку до 9 сентября, он 10 «сломается»
Фото: fclm.ru

Футбольный агент и эксперт Тимур Гурцкая выступил с резкой критикой в адрес нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку. По мнению Гурцкая, клубу необходимо незамедлительно расстаться с форвардом, иначе тот может надолго выбыть из строя.

«Не знаю, смотрят ли на нас в Казани, но они обязаны продать Даку до 9 сентября. Срочно! Потому что он играет только на продажу — ему наплевать на командный результат, он вообще не отдает пасы. Он просто набивает себе статистику, чтобы заинтересовать покупателей. Если до 9 сентября его не продадут, то 10 сентября он „сломается“ и появится на поле только в следующем году», — заявил Гурцкая в эфире канала «Это футбол, брат!».

Поводом для такого заявления стала игра албанца в матче первого тура РПЛ против «Краснодара» (1:3). Даку отметился голом, однако, как считает эксперт, действовал исключительно в личных интересах.

#рубин казань #Мирлинд Даку
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