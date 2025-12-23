Гурцкая объяснил причины, по которым руководство «Рубина» отказалось от Федотова

Фото: pfc-cska.com

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о причинах отказа руководства казанского «Рубина» от кандидатуры 59-летнего российского специалиста Владимира Федотова на пост главного тренера. Об этом функционер рассказал в эфире YouTube-канала передачи «Это футбол, брат!».

– В «Рубине» мы ждём Франка Артигу в 2026 году?

– Да.

– Почему не Владимир Федотов?

– Понимаем, почему не Владимир Федотов.

– Почему?

– Потому что руководство республики ошибочно, очень ошибочно, посчитало, что окружение Владимира Валентиновича почему-то будет влиять на его какие-то пристрастия футбольные. Это большая ошибка и заблуждение. И у меня «Рубин» из команды, которой я симпатизировал и которую поддерживал, откатится сразу на полку к «Пари НН», который буду критиковать оставшиеся полгода, – сказал Гурцкая в эфире выпуска.

Известно, что пока в Казани склоняются больше к кандидатуре испанца Франка Артиги. Ранее стало известно, что действующий тренер Рашид Рахимов может покинуть татарстанский клуб.

Последним профессиональным клубом в послужном списке Владимира Федотова в РПЛ был московский ЦСКА (2022-2024 гг). Также он возглавлял «Урал», «Сочи» и «Оренбург».

«Рубин» по итогам первой половины чемпионата Премьер-лиги идет на 7 месте с 23 очками в 18 играх.