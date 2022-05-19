Гурбангулы Бердымухамедов: В Татарстане мощный научно-производственный потенциал

Фото: © пресс-служба Президента РТ

В Казани на пленарном заседании «KazanSummit 2022» выступил Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он рассказал о дружбе и взаимопонимании между Россией и странами исламского мира.

При этом Бердымухамедов подчеркнул особую роль Татарстана, выступающего инициатором и проводником многих проектов, направленных на сотрудничество РФ с исламскими странами.

«Такая миссия сегодня особенно востребована. Она призвана сберечь и укрепить тот фундамент, на котором испокон веков создавалась и обогащалась культура российско-исламского цивилизованного мира, формировалось мировоззрение и духовная близость России и мусульманских стран», - приводит слова главы верхней палаты парламента Туркменистана пресс-служба Президента РТ.

В силу исторических связей Татарстан занимает особое место в стратегическом партнерстве Туркменистана с Россией, сказал также Гурбангулы Бердымухамедов.

Он добавил, что Татарстан и Туркменистан выходят на новый уровень взаимоотношений, развивая партнерство в экономической и инвестиционной сферах.

«Я особо могу выделить деятельность в нашей стране таких крупных компаний из Татарстана, как «КАМАЗ», «Татнефть», «КЭР-холдинг», Казанский вертолетный завод. Они прекрасно зарекомендовали себя в Туркменистане, и наша страна намерена и далее наращивать с ними взаимовыгодные связи. Мы хотели бы активизировать нашу кооперацию с татарстанским партнерами», - сказал Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркмении.

Подчеркнул он и научный и научно-производственный потенциал Татарстана. На сегодня в республике учатся около 5 тысяч студентов из Туркменистана.

«Готовы постепенно расширять и спектр подготовки кадров - в разных сферах экономики и в том числе в сфере высоких технологий», - заключил Бердымухамедов.

Ранее он обсудил вопросы сотрудничества Ашхабада и Москвы с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.