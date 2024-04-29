ГУР Украины заявило о блокировке ряда чат-ботов в Telegram

Администрация мессенджера Telegram заблокировала несколько официальных чат-ботов, созданных украинскими властями для сбора информации о российской армии. Об этом заявило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram открыто декларировало», — сказано в сообщении спецслужбы, размещенном в ее официальном Telegram-канале.

По информации агентства УНИАН, Telegram также заблокировал чат-боты Минцифры Украины, Службы безопасности Украины и ряда других ведомств.

Впрочем, позднее издание «Страна.ua» проинформировало, что чат-боты украинских госструктур после перерыва возобновили работу, но некоторые из них работают с перебоями.

До этого основатель и владелец мессенджера Павел Дуров рассказал, что корпорация Apple потребовала от руководства Telegram заблокировать некоторые «новостные / пропагандистские каналы» для пользователей из Украины.

«<...> чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен учитывать запросы, поступающие из магазинов приложений», — подчеркнул Дуров.

При этом он добавил, что мессенджер по-прежнему банит аккаунты и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют личные данные людей с призывами к насилию.