Гумпомощь и миссии в Донбасс: студентам Казани рассказали о «Молодой Гвардии ЕР»

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Студентам Казанского кооперативного института рассказали об основных направления работы «Молодой Гвардии Единой России». Они узнали о сборе и отправке гуманитарной помощи бойцам и жителям новых регионов, гуманитарных миссиях волонтеров в Донбасс и других мероприятиях организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Мероприятие на базе Штаба общественной поддержки РТ состоялось в рамках запуска проекта «День вуза». С 2 по 5 сентября по всей стране образовательные организации подписывают соглашения о партнерстве и сотрудничестве студсоветов вузов региона и штабов. Цель проекта — продемонстрировать студентам доступные возможности для получения необходимых навыков и самореализации в вузах и площадках штабов.

«Это хорошая возможность рассказать студентам о нашей деятельности. Этой презентацией мы хотели показать ребятам какое большое и важное дело мы делаем, как помогаем людям и заинтересовать их также принять участие!» — поделился руководитель Гуманитарного центра татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Линар Арсланов.