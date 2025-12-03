Гумпомощь и госнаграды: Минниханов поздравил коллектив «Нэфис Косметикс» со 170-летием

«Нэфис Косметикс» в этом году отмечает 170-летие основания завода. За годы своего существования он превратился в передовое предприятие по производству бытовой химии, активно участвующее в социальной сфере жизни России и Татарстана. Каких успехов достигло предприятие и как поздравлял его коллектив Рустам Минниханов – в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов принял участие в отправке гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику (ЛНР)

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

33 тонны гуманитарной помощи на 6,6 млн рублей

Татарстанское предприятие «Нэфис Косметикс» отметило сегодня свой юбилей – 170 лет со дня основания завода. Это событие запомнилось рядом мероприятий, приуроченных к памятной дате, участие в которых принял Раис республики Рустам Минниханов.

Одним из них стала отправка гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Фонд «Нэфис» сформировал и отправил партию груза, которую получат подшефные Татарстану города – Лисичанск и Рубежное.

«У предприятия сильная социальная позиция и гуманитарные инициативы», – заявил Раис РТ.

Гуманитарная колонна стартовала с территории предприятия. Всего в ЛНР отправились 33 тонны бытовой химии первой необходимости: стиральные порошки, жидкость для мытья посуды, сухие чистящие средства, шампунь, туалетное и хозяйственное мыло. Всего в ЛНР отправили 44,6 тыс. единиц продукции на сумму в 6,6 млн рублей.

Фонд «Нэфис» сформировал и отправил партию груза, которую получат подшефные Татарстану города – Лисичанск и Рубежное Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отметим, что помощь жителям Лисичанска и Рубежного оказывается фондом «Нэфис» на регулярной основе. Она является частью комплексной гуманитарной программы, реализуемой с 2014 года. Всего за это время по инициативе фонда в новые регионы России, приграничные области, а также эвакуированным жителям направлено более 786 тонн гуманитарной помощи.

«Достойно продолжает лучшие традиции, заложенные еще на заводе Крестовниковых»

Основное же празднование прошло в центральном офисе предприятия. Перед началом официальной части Минниханов ознакомился с производством жидких моющих средств, оценил результаты работы предприятия, а также осмотрел экспозицию, посвященную знаменательной дате.

Перед началом официальной части Минниханов ознакомился с производством жидких моющих средств, оценил результаты работы предприятия Фото: rais.tatarstan.ru

«Нэфис Косметикс» – одно из старейших предприятий нашей страны. В этом году оно отмечает свое 170-летие и достойно продолжает лучшие традиции, заложенные еще на заводе Крестовниковых», – заявил Минниханов, приветствуя трудовой коллектив.

Он отметил, что завод является одним из крупнейших промышленных предприятий республики и уверенно занимает вторую позицию на российском рынке по производству жидких моющих средств для посуды.

Раис Татарстана осмотрел экспозицию, посвященную знаменательной дате Фото: rais.tatarstan.ru

«Безусловно, главная гордость предприятия – его коллектив. Сегодня здесь трудится более 2,5 тыс. человек. История завода складывалась из трудовых подвигов многих поколений специалистов, преданных своему делу. В годы Великой Отечественной войны завод бесперебойно обеспечивал фронт и тыл необходимой продукцией. А в 2022 году «Нэфис Косметикс» заслуженно присвоено почетное звание «Предприятие трудовой доблести», – добавил Раис Татарстана.

«18 сотрудников продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО»

Особое внимание он уделил сотрудникам, которые отправились защищать интересы нашей страны в зону проведения специальной военной операции.

Рустам Минниханов поблагодарил коллектив предприятия за неравнодушие и отзывчивость, а также вручил государственные награды отличившимся сотрудникам завода Фото: rais.tatarstan.ru

«Двое из них уже вернулись и снова трудятся на производстве. А 18 сотрудников еще продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. К сожалению, не обходится без потерь. Пять работников погибли, выполняя свой долг», – сказал Минниханов.

В заключение Раис Татарстана поблагодарил коллектив предприятия за неравнодушие и отзывчивость, а также вручил государственные награды отличившимся сотрудникам завода.

Трудовые династии и передача «Эстафеты поколений»

В свою очередь генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова сообщила, что сегодня предприятие – это современный комплекс, в основе которого труд целых поколений, есть династии, трудовой стаж которых превышает 100 лет.

Дина Лаврикова: «Для любого предприятия важна поддержка со стороны государства, и мы можем с уверенностью сказать, что в Татарстане она есть» Фото: rais.tatarstan.ru

«Для любого предприятия важна поддержка со стороны государства, и мы можем с уверенностью сказать, что в Татарстане она есть. От лица всего коллектива выражаю вам, Рустам Нургалиевич, благодарность за внимание к людям, за постоянную поддержку бизнеса», – добавила Лаврикова.

Официальная часть также запомнилась красивой церемонией – передачей «Эстафеты поколений». Один из ветеранов завода передал стилизованное дерево своим дочерям и внукам, которые также трудятся на предприятии. Он пояснил, что это дерево, чьи корни уходят в прошлое, а ветви тянутся в будущее. Что как раз символизирует смену поколений.