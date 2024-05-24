Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Гумконвой с внедорожниками из Нижнекамска отправился на СВО
Гуманитарный конвой из Нижнекамска «Караван Победы» отправился на Донбасс. В составе 3 грузовые машины и два внедорожника, один из которых станет подарком военнослужащим. Гуманитарную помощь собирали всем городом, отдельная заслуга принадлежит волонтерам группы «Гуманитарка. Татарстан», которые организовали благотворительную акцию.
В эту отправку также вошли газовые баллоны, генераторы и коробки со сладостями. На погрузку гуманитарной помощи пришли десятки людей.
Эта отправка стала одной из самых масштабных. «УАЗ буханку» купил один из предпринимателей города, он же и вызвался доставить машину. Волонтёры помогли восстановить УАЗ, это уже 17-й отремонтированный ими транспорт. Салон автомобиля тоже под завязку набит гуманитарным грузом.
Почти половину всей гуманитарной помощи составляют строительные материалы. Их везут бойцам для создания укреплений. Немалая доля груза — это именные посылки и письма от родных и близких военнослужащих и детей Нижнекамска.
«Самое приятное — это почитать письмо от ребенка, посмотреть им нарисованную картинку», — говорит военнослужащий с позывным Тунгус.
Деньги на покупку необходимых для бойцов вещей вносили все, кто только мог, — горожане, предприниматели, коллективы учреждений.
Проводить гуманитарный конвой в путь приехал и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он ознакомился с содержимым груза и пожелал водителям благополучно добраться до подразделений. Это в том числе и 430 полк, в котором служит много нижнекамцев.
Гумконвою предстоял неблизкий путь, сутки в одну сторону. Дорога на Донбассе непроста сама по себе, велик риск прилета — противник ведет постоянную охоту за гуманитарными конвоями.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»