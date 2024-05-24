Гумконвой с внедорожниками из Нижнекамска отправился на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Гуманитарный конвой из Нижнекамска «Караван Победы» отправился на Донбасс. В составе 3 грузовые машины и два внедорожника, один из которых станет подарком военнослужащим. Гуманитарную помощь собирали всем городом, отдельная заслуга принадлежит волонтерам группы «Гуманитарка. Татарстан», которые организовали благотворительную акцию.

В эту отправку также вошли газовые баллоны, генераторы и коробки со сладостями. На погрузку гуманитарной помощи пришли десятки людей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Эта отправка стала одной из самых масштабных. «УАЗ буханку» купил один из предпринимателей города, он же и вызвался доставить машину. Волонтёры помогли восстановить УАЗ, это уже 17-й отремонтированный ими транспорт. Салон автомобиля тоже под завязку набит гуманитарным грузом.

Почти половину всей гуманитарной помощи составляют строительные материалы. Их везут бойцам для создания укреплений. Немалая доля груза — это именные посылки и письма от родных и близких военнослужащих и детей Нижнекамска.

«Самое приятное — это почитать письмо от ребенка, посмотреть им нарисованную картинку», — говорит военнослужащий с позывным Тунгус.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Деньги на покупку необходимых для бойцов вещей вносили все, кто только мог, — горожане, предприниматели, коллективы учреждений.

Проводить гуманитарный конвой в путь приехал и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Он ознакомился с содержимым груза и пожелал водителям благополучно добраться до подразделений. Это в том числе и 430 полк, в котором служит много нижнекамцев.

Гумконвою предстоял неблизкий путь, сутки в одну сторону. Дорога на Донбассе непроста сама по себе, велик риск прилета — противник ведет постоянную охоту за гуманитарными конвоями.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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