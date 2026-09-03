Гумерова рассказала о «золотом стандарте» поддержки работников с детьми

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Изменить демографическую ситуацию в России можно только совместными усилиями государства, общества и бизнеса. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на сессии «Деловая репутация как капитал роста: ЭКГ-рейтинг и „золотой стандарт“ корпоративной демографии» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

По словам Гумеровой, демографическую политику не следует рассматривать исключительно как социальные расходы государства. Исследования, в том числе международные, показывают, что для улучшения демографической ситуации одной финансовой помощи семьям с детьми недостаточно и необходим комплексный подход.

Сенатор отметила, что поддержка работающих родителей становится важным фактором деловой репутации компаний и напрямую влияет на лояльность сотрудников и производительность труда.

Совместная работа в этом направлении, по ее словам, позволила перейти от отдельных инициатив к комплексной корпоративной политике, в основу которой легли два национальных стандарта – индекс деловой репутации субъектов и корпоративный демографический стандарт.

Гумерова обратила внимание, что подавляющее большинство россиян репродуктивного возраста относятся к трудоспособному населению. Поэтому большое значение имеет отношение работодателей к сотрудникам с семьями, рождению детей и многодетности.

Для компаний разработали базовый набор мер поддержки работников с детьми – «золотой стандарт» корпоративной поддержки демографии. Он не является обязательным и предназначен для компаний в качестве ориентира при формировании собственной демографической политики.

В частности, стандарт предусматривает выплату корпоративного семейного капитала в размере 1 млн рублей многодетным сотрудникам. Работодателям также предлагается компенсировать не менее 50% стоимости детского добровольного медицинского страхования для многодетных семей.

Кроме того, в стандарт вошли дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка и оплачиваемый выходной 1 сентября для родителей первоклассников.

Среди других мер – семейно-ориентированный график работы, помощь в образовании и организации отдыха детей, поддержка семейных ценностей в корпоративной культуре и использование образа многодетной семьи в коммерческой рекламе.

Гумерова подчеркнула, что помощь сотрудникам не должна заканчиваться после рождения ребенка. По мере взросления детей работодатели также могут поддерживать семьи в вопросах здравоохранения, образования и отдыха.