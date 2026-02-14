Гуменник выступит на показательной программе Олимпийских игр

Фото: fsrussia.ru

Действующий чемпион России в одиночном катании Петр Гуменник выступит на показательной программе на Олимпийских играх-2026 в Милане. Гала-прокаты пройдут после завершения всех соревнований по фигурному катанию, сообщает «Чемпионат».

В личном турнире Игр 23-летний фигурист занял шестое место, набрав 272,21 балла. После короткой программы он находился на 12-й позиции.

Олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан. Его итоговый результат составил 291,58 балла. Серебро завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу – еще один представитель Японии Сюн Сато (274,90).