Гуменник об украинском фигуристе Марсаке: «Кирилл на самом деле хороший парень»

Фото: Мария Евтеева (архив) / fsrussia.ru

Петр Гуменник прокомментировал нелестные высказывания в свой адрес украинского фигуриста Кирилла Марсака и рассказал, наблюдал ли за его выступлениями после собственного проката во время произвольной программы на ОИ-26 в Милане.

– После тебя выступал Кирилл Марсак, который не очень лестно отзывался о тебе в интервью. Было ли волнительно сидеть в зоне лидера, понимая, что весь мир следит за твоей реакцией на его прокат?

– Он выступал сразу после меня, поэтому, когда сел (в зону ожидания текущего лидера), я просто пытался как-то вспомнить, что я только что сделал. Попросил принести воды и телефон, написал маме.

Поначалу был отвлечён, потом подумал, что, наверное, нужно всё-таки смотреть, а то вдруг кто-то что-то не то подумает. Попытался посмотреть, но, на самом деле, мы ещё до этого поздоровались. Кирилл на самом деле хороший парень. Мне кажется, это просто позиция федерации такая, а спортсмен не может никак пойти против позиции федерации. А так, прокат у него не такой удачный был, так что, в принципе, мне его поздравлять было не с чем, – приводит слова Гуменника Sport24.

Ранее Кирилл Марсак заявлял, что ему неприятно выступать на одном льду с Петром Гуменником, а после своего неудачного проката дал понять, что его не самый лучший результат связан с присутствием на соревнованиях россиянина.

По итогам короткой и произвольной программ на Олимпийских играх – 2026 по фигурному катанию Петр Гуменник занял 6-е место с 271,21 балла. Кирилл Марсак оказался на 19-м месте (224,17 балла) из 29 спортсменов.