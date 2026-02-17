news_header_top
17 февраля 2026 14:21

Гуменник о совместных тренировках с Малининым: «Тренируюсь в свое удовольствие»

Фото: Юлия Комарова (архив) / fsrussia.ru

В начале недели россиянин Петр Гуменник и американский фигурист российского происхождения Илья Малинин вместе тренировались на главной ледовой арене в Италии, где проходит Олимпиада-2026.

Оба спортсмена с большой долей вероятности выступят на заключительном гала-концерте Олимпийских игр – 2026 в Милане 21 февраля. Позднее Гуменник поделился впечатлениями от совместных тренировок с Малининым.

«Узнал вчера, что Илья Малинин выходит на тренировки, и решил не упускать такую возможность, чтобы вместе с ним потренироваться. Так что сейчас смотрю достопримечательности и тренируюсь в свое удовольствие», — приводит слова Гуменника ТАСС.

По итогам короткого и произвольного выступлений на Олимпиаде-2026 в мужском одиночном катании Петр Гуменник занял шестое место с 271,21 балла, а Илья Малинин опустился на восьмую строчку, набрав лишь 264,49 балла.

Зимние Олимпийские игры – 2026 по фигурному катанию проходят в Италии с 6 по 19 февраля.

#фигурное катание #Олимпийские игры
