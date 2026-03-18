Гуменник и Петросян выступят вместе в шоу Этери Тутберидзе

Российские фигуристы, участники зимних Олимпийских игр-2026 Петр Гуменник и Аделия Петросян выступят с совместным номером в шоу Этери Тутберидзе. Об этом сообщил постановщик номеров и хореограф Даниил Глейхенгауз.

– Аделия хотела пригласить Петра на показательное выступление (на Олимпиаде), но запретили. Как можете этот момент прокомментировать?

– Всё очень просто: там есть регламент. Приглашается определенное количество спортсменов, поэтому здесь всё просто. Но могу дать информацию на будущее: у нашей команды Этери Тутберидзе, как всегда, в апреле проходит тур ледовых шоу, и в этом туре вы увидите номер пары, – ответил Глейхенгауз в эфире шоу «Утро на ТНТ».

Во время показательных выступлений на Олимпиаде-2026 Петросян хотела представить совместный номер с Гуменником, но получила отказ.

На Олимпийских играх-26 Аделия Петросян и Петр Гуменник заняли шестые места по итогам турниров женского и мужского одиночного катания.