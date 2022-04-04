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Ру Тат
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Общество
4 апреля 2022  17:46
Арсений Каримов

Казанский гуманитарный штаб начнет передавать товары временным переселенцам из Донбасса

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В Казани гуманитарный штаб по сбору помощи, где собирали товары, которые затем переправляли на Донбасс, теперь будет помогать и вынужденным переселенцам, которые прибыли в Татарстан эти выходные. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Раньше мы все отправляли на Донбасс, сейчас есть потребность рассчитать, что нужно тем, кто прибыл в Казань. А есть много потребностей. Сейчас мы с ними обсудим, что им именно нужно, затем будем составлять план», — отметила собеседник.

Напомним, что в Казани с 8 утра до 8 вечера работает штаб гуманитарной помощи по адресу: улица Маяковского, 24а.

#минмолодежи рт #конфликт в донбассе
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