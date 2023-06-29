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Гуманитарный штаб Нижнекамска оказал помощь 230 участникам спецоперации
Нижнекамск продолжает помогать участникам спецоперации – в городе работает гуманитарный штаб, который работает как с контрактниками, так и мобилизованными. Как сообщила «Татар-информу» вице-мэр Марина Камелина, с апреля и по сегодняшний день через пункты оказана помощь 230 солдатам.
На днях очередную партию солдат одели в пункте помощи на Химиков, 72Б. Помощь от волонтеров получил Андрей. Он подписал контракт и уже скоро отправится защищать рубежи нашей Родины. В волонтерском центре бойцу выдали все самое необходимое: одежду, лекарства, фонарь, нож и средства гигиены.
Гуманитарный штаб работает уже 10 месяцев. За это время на передовую отправлено несколько грузовых и легковых автомобилей — «УАЗы», «Шевроле Нива», 5 бензогенераторов, 7 квадрокоптеров, ряд дорогостоящей техники (тепловизионные прицелы, монокуляры), 38 печек-буржуек, бензопилы, разгрузочные жилеты, электрогенераторы, теплые вещи, продукты питания, окопные свечи, медицинские препараты и многое другое.
На сегодняшний день помощь оказана на сумму 42,9 млн рублей, в том числе военнослужащим — 25,4 млн рублей, семьям военнослужащих — 5,5 млн рублей, подшефному Лисичанску — 9,2 млн рублей, помощь иным территориям — 2,67 млн рублей.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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