Гуманитарный штаб Нижнекамска оказал помощь 230 участникам спецоперации

Нижнекамск продолжает помогать участникам спецоперации – в городе работает гуманитарный штаб, который работает как с контрактниками, так и мобилизованными. Как сообщила «Татар-информу» вице-мэр Марина Камелина, с апреля и по сегодняшний день через пункты оказана помощь 230 солдатам.

На днях очередную партию солдат одели в пункте помощи на Химиков, 72Б. Помощь от волонтеров получил Андрей. Он подписал контракт и уже скоро отправится защищать рубежи нашей Родины. В волонтерском центре бойцу выдали все самое необходимое: одежду, лекарства, фонарь, нож и средства гигиены.

Гуманитарный штаб работает уже 10 месяцев. За это время на передовую отправлено несколько грузовых и легковых автомобилей — «УАЗы», «Шевроле Нива», 5 бензогенераторов, 7 квадрокоптеров, ряд дорогостоящей техники (тепловизионные прицелы, монокуляры), 38 печек-буржуек, бензопилы, разгрузочные жилеты, электрогенераторы, теплые вещи, продукты питания, окопные свечи, медицинские препараты и многое другое.

На сегодняшний день помощь оказана на сумму 42,9 млн рублей, в том числе военнослужащим — 25,4 млн рублей, семьям военнослужащих — 5,5 млн рублей, подшефному Лисичанску — 9,2 млн рублей, помощь иным территориям — 2,67 млн рублей.