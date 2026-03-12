Гуманитарный конвой из Буинска доставлен военнослужащим на передовую

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Буинский район сформировал и отправил очередную, 16-ю партию гуманитарной помощи военнослужащим, проходящим службу в зоне специальной военной операции. Общая помощь рассчитана примерно на сто бойцов.

Штаб, расположенный на улице Космовского, работал без выходных, волонтеры дежурили по графику. По запросам военнослужащих были приобретены специализированные приборы, запчасти для автомобилей, медикаменты, генераторы и другие необходимые предметы.

Сотрудники штаба поддерживают постоянную связь с семьями солдат, многие родители и супруги передали через них личные посылки своим сыновьям.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Рано утром делегация в составе волонтеров и представителей района во главе с главой Буинского района Ранисом Камартдиновым отправила три автомобиля с гуманитарным грузом. В числе добровольцев – сотрудники администрации, ветераны боевых действий и активные жители Буинска.

«Мы шестнадцатый раз отправляем гуманитарный груз военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО. Все, что нужно ребятам, заранее выясняется, и при общей поддержке организуется их закупка. Большую помощь оказывают коллективы организаций и предприятий, а также жители Буинска. Мы старались приобрести все, о чем просили бойцы, и это самое главное. Желаю ребятам вернуться домой живыми и здоровыми. Буинск всегда готов поддерживать тех, кто нуждается в помощи», – подчеркнул Ранис Камартдинов.

Индивидуальный предприниматель Дамир Мурзаков во второй раз отправляется на своем личном автомобиле, чтобы доставить гуманитарную помощь бойцам. Он хочет таким образом поддержать своего сослуживца, с которым служил в армии и который находится в зоне СВО. Вместе с другом Мансуром они решили отправиться в путь. «В такое время мы не можем оставаться в стороне. Будем помогать, чем сможем. Вместе, до конца», – говорят они.

Фото предоставлено Наилей Хасибзяновой

Помощь была распределена между военнослужащими по их просьбам, а также включала продукты питания и предметы первой необходимости. Гуманитарные конвои, отправляемые из Буинска, остаются важной поддержкой для земляков, находящихся на передовой.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.