Гуманитарный груз в 1,3 тонны передан из Аксубаевского района Татарстана на СВО

Гуманитарный груз общим весом свыше 1,3 тонны и стоимостью свыше 760 тыс. рублей доставлен в зону СВО из Аксубаевского района Татарстана. Сбор и доставку осуществили активисты «Единой России» и волонтерского центра «Своих не бросаем».

Груз передан 12-и бойцам – жителям Аксубаевского района. Каждому герою вручили посылку, стоимостью почти в 9 тыс. рублей. Еще две дополнительные посылки отправились боевым товарищам земляков, которые воюют на позициях вместе с ними. Кроме того, переданы 42 индивидуальные посылки воинам от родных.

Также в составе груза на фронт доставлены три генератора, сварочный аппарат для пайки оптоволокна, компрессор, монитор, источник бесперебойного питания, мотоцикл для бойца с позывным «Бабай».

Для бойцов жители Аксубаевского района подготовили 14 костюмов «Леший», 9 антидроновых плащей, 6 теплых костюмов, 57 маскировочных сетей общей площадью 1026 квадратных метров, 10 тыс. заготовок для антидроновых систем.

«Позаботились и о быте наших солдат. Бойцам передали бензопилу, оптоволокно, кабель, розетки, вилки, фонарики, пленку, газовые баллончики, зажигалки и огнетушители. А к столу землякам собрали домашнюю выпечку, лимонад, соленья, варенья и супы», – говорится в сообщении на сайте «Единой России».