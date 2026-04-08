Гуманитарный груз из РТ доставили в Запорожскую и Херсонскую области, а также в ЛНР и ДНР

Очередной гуманитарный груз из Татарстана отправили в новые регионы России, сообщили в Государственном Совете Республики Татарстан. С миссией в Донбассе побывали председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов, управляющий делами Аппарата Госсовета Булат Хасанов, а также представители администрации Лениногорского района.

Груз доставили участникам специальной военной операции в Запорожскую и Херсонскую области, а также в Луганскую и Донецкую народные республики.

По просьбам военнослужащих в зону боевых действий направили необходимые материалы и оборудование: запасные части для техники, оборудование для волоконно-оптических сетей, газовые баллоны, электроинструменты, маскировочные сети, продукты питания, хозяйственные принадлежности, именные посылки от семей и близких.

В сборе гуманитарной помощи участвовали представители бизнеса, общественные организации и жители Лениногорска. Вклад внесли ООО «Химпродукт-НК» из Нижнекамска и АО «Уфанет» из Уфы.