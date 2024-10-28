Гуманитарный груз из Апастовского района РТ прибыл в Лисичанск и Рубежное

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Гуманитарную колонну до подшефных Татарстану городов ЛНР сопроводили глава района Айрат Зиганшин и вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин.



В рамках адресной помощи было доставлено детское питание, одежда, а также строительные материалы, включая более 200 листов шифера, полипропиленовые трубы различных диаметров, пиломатериалы.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Фаниль Аглиуллин, курирующий восстановительные работы в Лисичанске и Рубежном, поблагодарил жителей Татарстана за активное участие в сборе гуманитарного груза. «Такая адресная помощь укрепляет нашу связь с подшефными городами, улучшая качество жизни людей», — отметил вице-премьер.