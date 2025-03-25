Гуманитарную помощь из Муслюмовского района Татарстана доставили в Рубежное

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Гуманитарная колонна из Муслюмовского района РТ прибыла в подшефный Республике Татарстан город Рубежное. Груз был собран благодаря активному участию представителей бизнеса, предприятий и неравнодушных жителей.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Как отметил вице-премьер Правительства Татарстана Фаниль Аглиуллин, если в прошлом году основное внимание уделялось поставке строительных материалов, то сейчас акцент сделан на адресную поддержку жителей города.

Альберт Хузин и Фаниль Аглиуллин Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Важно, чтобы люди чувствовали заботу и поддержку в непростых условиях. Мы постарались помочь пожилым людям и молодым семьям, привезли матрасы, подгузники, детские коляски, средства личной гигиены, продукты питания, а также генераторы – все, что необходимо людям ежедневно», – подчеркнул глава Муслюмовского района Альберт Хузин.