Гуманитарную помощь из Аксубаевского района доставили в Лисичанск

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В подшефный Республике Татарстан город Лисичанск доставлена гуманитарная помощь, собранная жителями, предприятиями и предпринимательским сообществом Аксубаевского района.

В составе груза – строительные материалы, необходимые для восстановления мирной жизни: ОСП-плиты, дизельные генераторы, оборудование и инструменты. Для участников СВО доставлены автомобиль «Нива» и адресные посылки.

Гуманитарную колонну сопровождал глава Аксубаевского района Алмаз Мингулов. В ходе рабочей поездки он также встретился с заместителем Премьер-министра РТ Ринатом Садыковым. Они обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и оказания помощи подшефному городу.

Алмаз Мингулов поблагодарил всех, кто принял участие в формировании гуманитарного груза.

«Сегодня мы находимся в Луганской Народной Республике вместе с коллегами. Из Аксубаевского района мы передаем строительные материалы, дизельные генераторы и оборудование – все то, что необходимо для восстановления мирной жизни. Кроме того, для участников СВО из Аксубаевского района мы привезли автомобиль "Нива" и адресные посылки из дома. Хочу выразить искреннюю благодарность меценатам и жителям района за участие, поддержку и неравнодушие», – отметил Алмаз Мингулов.