Гуманитарную помощь бойцам из Татарстана в зону СВО направило движение «Ярдэм янэшэ!»

Сегодня татарстанское движение «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» направило очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО военнослужащим из Татарстана и для мирного населения города Рубежное.

Несколько подразделений получат необходимые инструменты, медикаменты, одежду и продукты питания. Кроме того, в преддверии Дня знаний целевую помощь окажут одной из школ города Рубежное.

«Мы отправляемся с еще одной гуманитарной миссией к военным подразделениям из республики. Вся помощь, которую мы предоставляем, основана на конкретных запросах наших бойцов и будет передана им непосредственно в руки. Кроме того, мы также везем необходимое учебное оборудование и материалы для школы искусств в городе Рубежное. Детям выдадут все необходимое для получения образования», – прокомментировал Ринат Фазылов, координатор Республиканского движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!».

Республиканское движение «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» формирует очередную заявку от наших бойцов, находящихся на передовой. Продолжает работу горячая линия движения, куда поступают обращения от военнослужащих и членов их семей.