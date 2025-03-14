Гуманитарная помощь от Зеленодольского района РТ доставлена в Рубежное

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Груз с гуманитарной помощью из Зеленодольского района Республики Татарстан прибыл в подшефный город Рубежное. Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев передали его местной администрации. В составе груза собранного благодаря неравнодушным жителям и представителям бизнес района - 20 кубометров пиломатериалов, плиты-ОСБ, бутилированная вода, детское питание и игрушки, а также молочная продукция от Зеленодольского молочного комбината.

«Зеленодольску присвоено звание города трудовой доблести, и мы должны его подтверждать не только словами, но и делами. Мы уже передали бойцам адресные посылки и технику, но не менее важна поддержка подшефных городов. Благодаря прямому взаимодействию с командой вице-премьера Татарстана Фаниля Аглиуллина удалось точно определить потребности и грамотно выстроить маршрут. Доставленные стройматериалы помогут в восстановлении жилья, молочная продукция предназначена для поддержки молодых семей, а запас бутилированной воды — для социальных объектов», — отметил Михаил Афанасьев.