Гуманитарная помощь из Дрожжановского района Татарстана доставлена в Рубежное

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Гуманитарный груз, собранный жителями и предприятиями Дрожжановского района РТ, прибыл в подшефный Татарстану город Рубежное. Делегация во главе с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным и главой Дрожановского района Маратом Гафаровым передала необходимые материалы для восстановления городской инфраструктуры, а также продукты питания.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Часть помощи направлена в гуманитарный центр Рубежного, а строительные материалы поступят в распоряжение администрации города для оперативного восстановления жилого фонда.

Марат Гафаров отметил, что эта поездка была тщательно подготовлена с учётом актуальных потребностей города. «В этом году планируем еще несколько поездок, чтобы помочь в решении насущных проблем. Уверены, что наша помощь станет ощутимой поддержкой для местных жителей», – подчеркнул глава Дрожжановского района.