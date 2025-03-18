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ЛНР и Татарстан 18 марта 2025 15:33

Гуманитарная помощь из Дрожжановского района Татарстана доставлена в Рубежное

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Гуманитарная помощь из Дрожжановского района Татарстана доставлена в Рубежное
Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Гуманитарный груз, собранный жителями и предприятиями Дрожжановского района РТ, прибыл в подшефный Татарстану город Рубежное. Делегация во главе с вице-премьером РТ Фанилем Аглиуллиным и главой Дрожановского района Маратом Гафаровым передала необходимые материалы для восстановления городской инфраструктуры, а также продукты питания.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Часть помощи направлена в гуманитарный центр Рубежного, а строительные материалы поступят в распоряжение администрации города для оперативного восстановления жилого фонда.

Марат Гафаров отметил, что эта поездка была тщательно подготовлена с учётом актуальных потребностей города. «В этом году планируем еще несколько поездок, чтобы помочь в решении насущных проблем. Уверены, что наша помощь станет ощутимой поддержкой для местных жителей», – подчеркнул глава Дрожжановского района.

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

#ЛНР и Татарстан #Фаниль Аглиуллин #глава Дрожжановского района
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