Гуманитарная колонна из Тукаевского района Татарстана доставила помощь в Лисичанск

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Тукаевский район Татарстана направил 43-ю по счету гуманитарную колонну в подшефный республике Лисичанск. В этот раз в город на Луганщине доставили более тонны груза для татарстанских аварийных бригад.

Поездка стала завершающим этапом гуманитарной миссии муниципалитета в 2025 году. Район также оказывал адресную шефскую помощь землякам, участвующим в специальной военной операции.

Колонну сопровождал глава Тукаевского района Камиль Назмиев. По его словам, эта партия помощи была собрана силами предприятий и жителей муниципалитета. Перечень позиций был сформирован с учетом реальных условий, в которых работают специалисты, в координации с вице-премьером РТ Ринатом Садыковым, курирующим оказание помощи Лисичанску и Рубежному.

«Наши ребята – это профессионалы из Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска – часто работают без выходных и в очень тяжелых условиях. Поэтому в состав груза вошло всё, что позволяет им оперативно устранять аварии: бензиновые генераторы, мотопомпы, обогреватели, бензопилы, газовые горелки с запасом баллонов, специализированный инструмент – всё необходимое для работы на объектах коммунальной инфраструктуры», – подчеркнул глава района.

Назмиев уточнил, что это не первая поездка представителей Тукаевского района в подшефные города. Ранее аварийным бригадам были переданы инструменты и автомобиль для выполнения восстановительных работ.