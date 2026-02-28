Гуманитарная колонна из Арского района направлена в зону СВО

Очередная гуманитарная колонна с грузом для участников специальной военной операции была отправлена из Арского района. В путь выехали две крупнотоннажные машины под руководством Фаяза Ахмадуллина и Агзама Гайфуллина.

Как сообщил Агзам Гайфуллин, помощь формировалась в Арске и Новом Кинере.

«Повезли три генератора. Один по просьбе Ленара Терентьева приобрели семьи Садыковых, Файзрахмановых из Нового Кинера, его одноклассники. Два генератора выделил глава района Алмаз Хисамутдинов по просьбе наших ребят», – рассказал он.

Кроме того, в состав груза вошли две системы спутникового интернета Starlink. Одну из них Рамис Иванов доставил лично, вторую передали в подразделение, где служит Ленар Терентьев. Также был передан генератор для уроженца Нижних Атов – его приобрел коллектив Детской республиканской клинической больницы.

Часть заявок военнослужащих пока остается в работе. Недостающие позиции планируется отправить через волонтеров из Балтасинского района. Для участника СВО из Новой Серды ведется сбор средств на усилитель интернет-сигнала. Ильнур Тимергалиев из Сюрды намерен доставить дополнительно два генератора.

В формировании помощи приняли участие волонтерские группы, жители района, образовательные учреждения. Активно подключились школьники и воспитанники детских садов.

По словам методиста районного управления образования Алии Файзрахмановой, особое внимание было уделено поздравлениям ко Дню защитника Отечества.

«Школьники написали около трех тысяч писем, воспитанники детских садов подготовили поздравительные открытки. Коллективы управления образования, школ и детских садов собрали именно то, что просили бойцы. Если в прошлый раз груз оценивался в полтора миллиона рублей, то в этот – около двух миллионов», – сообщила она.

В состав отправки вошли продукты питания, выпечка, лапша, футболки, нижнее белье. Также были переданы 30 противодронных плащей, предназначенных для защиты от воздушной разведки и тепловизоров. Дополнительно по запросу медицинского подразделения закуплены специальные черные мешки.

Как отметила волонтер Алина Латипова, к празднику для военнослужащих сформированы отдельные коробки с поздравлениями, сладостями и предметами первой необходимости, а также именные посылки.

«Мы благодарны всем, кто протянул руку помощи – и жителям Арска, и сельчанам», – подчеркнула она.

По данным организаторов, крупные колонны отправляются несколько раз в месяц, при этом волонтеры доставляют помощь практически еженедельно. В сельских поселениях жители собираются в домах культуры, клубах и библиотеках, где плетут маскировочные сети, готовят домашнюю выпечку и формируют посылки.

В районе отмечают, что системная поддержка тыла остается важной частью помощи военнослужащим, находящимся на передовой.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Гульсиной Закиевой.