«Гуманитарии спасут мир»: Институт языка АН РТ празднует свое 85-летие

В Академии наук Татарстана к 85-летию Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова открылся международный научный форум «Языки, литературы и культуры народов России в современной академической науке». Почему именно гуманитарии спасут мир и какие планы у Института языка на будущее — в репортаже «Татар-информа».

«Когда в 1991 году была создана наша академия, она была в первую очередь нацелена на социально-гуманитарную научную сферу. Это было правильное решение. В современной системе академической науки институты гуманитарного профиля являются основой», — сказал президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Язык выступает инструментом фиксации и трансляции всего богатства опыта и знаний человечества, подчеркнул Минниханов. Главными целями института «на среднесрочную перспективу» останутся «создание новой истории литературного наследия», изучение татарского языка, искусства и татарского фольклора.

«В перспективе нашей совместной работы — это разработки, связанные с наследием Республики Татарстан, наследием Татарстана в составе Российской Федерации, вкладом республики в развитие России», — рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Также она отметила, что уже сегодня вместе с членами Академии наук Татарстана и сотрудниками академических институтов ведется работа над пособием «Татарский мир». Научный сборник будет посвящен «истории развития республики в контексте развития Российской Федерации и мирового пространства».

«Это большая работа, которую не нужно откладывать. Ложка хороша к обеду», — добавила вице-премьер Татарстана.

«Гуманитарии спасут мир», и сегодня гуманитарные дисциплины становятся необходимыми для развития страны и формирования идеологических и патриотических установок, непосредственно языковой политики государства, считает Фазлеева. «Язык всегда был экономической составляющей любой нации», — заключила она.

С июля 2024 года Институтом языка руководит Ильгиз Халиков. Как следует из самого названия, в поле зрения специалистов – фундаментальные проблемы татарской филологии и искусствоведения.

После краткой исторической справки директор ИЯЛИ отметил медиаразработки института: словарные фонды, каталоги, литературные корпуса в обертке большого электронного свода TATZET.

«Цифровизация является неотъемлемой частью современности и глубоко проникла в гуманитарные науки», — отметил Халиков.

В настоящее время в татарстанской Академии наук прорабатывается вопрос о создании лаборатории реставрации рукописей. По словам Халикова, этот вопрос назрел давно. Прежде всего это обусловлено тем, что количество рукописных книг в Центре письменного наследия ИЯЛИ превышает 8 тысяч единиц, арабографических печатных книг — более 2 тысяч. Треть из них требует реставрации, и эти фонды пополняются во время экспедиций.

«Рукописные и печатные книги необходимо сохранить как наследие, подлежащее изучению и введению в научный оборот», — считает Халиков.

Директор ИЯЛИ обучался на кафедре татарской и чувашской филологии Стерлитамакской государственной педакадемии имени Зайнаб Биишевой, был студентом профессора Башкирского педуниверситета им. М. Акмуллы Илшата Насипова.

«Мы из Халикова хотели сделать синтаксиста. При нашей кафедре синтаксис был самым уязвимым разделом татарского языкознания. Когда я предложил ему как заведующий кафедрой продолжить обучение в аспирантуре, он принял наше предложение. Но волею судьбы он поступил в Институт языка. Стал не языковедом, а литературоведом», — поделился с корреспондентом «Татар-информа» Насипов.

Для ИЯЛИ назначение Ильгиза Халикова на должность директора — это новая страница в истории учреждения, считает профессор. Особенно в век новых технологий, которые активно внедряются в гуманитарную сферу, о чем говорил сам Халиков во время доклада.

Непосредственно в рамках языкового форума пройдут четыре мероприятия: международная научно-практическая конференция «Национальные языки и межъязыковые процессы в современном мире», международный научно-практический семинар «Татароведение в ситуации смены научных парадигм: теория, методология, практика», международная молодежная научная школа «Татар гыйлеме» – «Татарская наука», международный научно-практический семинар «Традиционное зодчество как фактор сохранения национальной идентичности».

Общим направлением всех мероприятий является историческое прошлое и современное состояние языков, литератур, культур народов России и перспективы их изучения в ситуации глобальных вызовов современности.

В мероприятиях примут участие ученые из зарубежья (Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан), а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владикавказа, Перми, Тюмени, Уфы, Чебоксар, Саранска, Йошкар-Олы, Ижевска, Казани и других.