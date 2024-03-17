Гульзада Руденко с супругом проголосовала в Набережных Челнах

Фото: Лилия Гатина

В заключительный день президентских выборов свой гражданский долг выполнила генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко. На избирательный участок она пришла вместе с мужем рано утром.

Руководитель ЕГМЗ отметила удобство трехдневного голосования.

«Конечно, значительно удобнее для гражданина РФ, когда есть возможность проголосовать в любое свободное время для него: в пятницу, субботу и воскресенье — это такие дни, когда человек может рассчитать свое время, прийти на избирательный участок и отдать свой голос», — поделилась Руденко.

Фото: Лилия Гатина

Александр Руденко пожелал всем здоровья и успехов. «Дай бог всем здоровья самое главное, и больших успехов в работе», — сказал он.

По словам председателя избирательной комиссии №2051, все три дня избиратели активно принимали участие в голосовании. Люди понимают, что это важно, отметила Наталья Абросимова.

«На данном избирательном участке 1195 избирателей, часть из них проголосовало на дому, еще и сегодня мы планируем выезд по домам к людям, которые не могут подойти до избирательных участков: это инвалиды, пожилые, а также те, кто на данный момент плохо себя чувствует, не может прийти и изъявить право», — рассказала председатель УИК №2051.

Фото: Лилия Гатина

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).