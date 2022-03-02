Гульзада Руденко: Культура всегда сплачивала народы в самые горячие периоды истории

Генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника и сопредседатель Татарстанского регионального отделения Общероссийского народного фронта Гульзада Руденко в беседе с корреспондентом «Татар-информа» заявила, что культурное взаимодействие в разные эпохи становилось фактором сплочения целых стран и этносов даже в самые горячие периоды истории.

«Мы, музейщики всей страны — от Калининграда до Владивостока, от Елабуги до Москвы — это мощное профессиональное сообщество, которому поручено защищать и продвигать культуру России — ведь, по нашей Конституции, это уникальное достояние многонационального народа. И что бы ни происходило, наше кредо — оставаться открытыми во всех смыслах: для посещения, для диалога, для высоконравственных поступков. На мой взгляд, именно такая, казалось бы рутинная, ежедневная, но такая нужная в контексте истории работа позволит нам всем прийти к гармонии, которой так не хватает в век высоких скоростей и людям, и целым странам», — отметила собеседница агентства.

По мнению руководителя Елабужского музея-заповедника, культура должна быть вне политики.

«Я безгранично убеждена: во все времена и абсолютно везде культура была и должна оставаться вне политики. Наоборот, именно культурное взаимодействие в разные эпохи нередко было тем фактором сплочения, который позволял поддерживать взаимоотношения между этносами и странами в самые горячие периоды истории», — резюмировала Гульзада Руденко.