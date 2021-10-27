Гулявшего по Казани лося поймали и вернули в дикую природу

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам нашли гулявшего в районе Деревни Универсиады молодого лося и вернули его в дикую природу. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«Лося нашли в лесном массиве у Республиканской клинической больницы. Самостоятельно животное вернуться в природу не могло, оно представляло реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Новый дом животное обрело в естественной среде обитания на территории Высокогорского района», — рассказали в комитете.

Кроме того, ведомство опубликовало топ-5 рекомендаций, как вести себя при встрече с дикими животными. Горожанам при такой встрече не рекомендовано подходить к животному, кормить его и пытаться сделать совместную фотосессию. Нужно спокойно, без резких движений, отойти в любое безопасное место и вызвать экстренные службы по номеру 112. Не стоит провоцировать зверя — кричать или проявлять агрессию.

«Если же зверь набросился на вас, постарайтесь не дать ему вас укусить. В случае укуса полученную рану необходимо очистить, промыть и как можно скорее обратиться за помощью в больницу», — подчеркнули специалисты.