Гульназ Султанова: «Когда Андрей Малахов пригласил на танец, это был мой звездный час»

– Гульназ, как съездили в Москву?

– Все прошло хорошо. Мы участвовали в передаче, посвященной творчеству автора-исполнителя, заслуженного артиста России Сергея Трофимова. Два года назад мы с моими учениками в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа сняли кавер-клип на песню «За тихой рекою» из его репертуара. Продюсеры передачи увидели этот ролик в интернете и связались с ребятами, которые в нем снялись. У меня попросили контакты ребят. Для передачи они встретились с одним из них, взяли у него интервью.

– Ты была у этих ребят преподавателем по вокалу. Как тебе работалось с трудными подростками?

– С этой школой я сотрудничаю более пяти лет. Работать с такими подростками на самом деле несложно. Мне нравится, какая там дисциплина. Конечно, жаль, что у них такая судьба. На передачу я приехала с четырьмя ребятами, которые уже выпустились из этого учреждения. Обычно в него попадают дети, которые занимались бродяжничеством, имеющие криминальные эпизоды в жизни. Средний возраст – 16-19 лет. Знаешь, только изучение музыки, профессии, религия помогают им встать на правильный путь в жизни.

Когда я встретилась с ребятами в студии, растрогалась до слез. Передача получилась очень добрая, теплая. Хотя за столом сидели известные люди, артисты, никто из ребят не растерялся. Было очень приятно оказаться там. Один только Андрей Малахов чего стоит!

– Да, он тебя и на танец пригласил.

– Момент, когда Андрей пригласил меня на танец, – это, конечно, был мой звездный час. Он сделал мне комплименты, сказал, что очарован. У меня даже усталость прошла, ноги в туфлях перестали болеть. Все понравилось (смеется).

– До этого ты еще не была на федеральных каналах?

– Да, не была. Нас встретили с плакатом «Россия-1», разместили в гостинице. Все было на высоком уровне. Ребята, которые участвовали, – из обычных городов. Они тоже были очень рады.

Я поинтересовалась, как у них складывается жизнь. Один из них родом из Казани, сейчас он учится в педагогическом колледже в Мензелинске. У него только бабушка. Еще один – из Брянска, они с братом работают в Орлове Кировской области. Третий – из Свердловской области. Четвертый – из Подмосковья, он полгода отслужил на СВО. Сейчас в отпуске.

– Удалось пообщаться с тем же Сергеем Трофимовым? С актрисой Раисой Рязановой, которая тоже была на этой передаче?

– С Сергеем Трофимовым были только на самой передаче. С удовольствием слушала его песни. У него дочь тоже прекрасно поет. Я привезла гостинцы из Казани – чак-чак в коробках. Мне сказали, чтобы я разрезала его и подарила во время передачи, но я забыла это сделать, а потом и сценарий поменялся, я, видимо, растерялась. После передачи подошла к Трофимову, вручила ему упаковку чак-чака и казылык. Он с благодарностью принял.

А Раиса Рязанова сама зашла к нам в гримерную, говорит: «Что за веселые ребята здесь?» Это было так неожиданно и приятно. Она очень открытый, общительный человек. Перед началом передачи поговорили с ней немного.

После эфира я получила очень много сообщений с благодарностями. Почувствовала себя патриотом. Оказаться на федеральном телеканале – это было что-то необычное, я не ожидала такого. Для меня, наших ребят это событие, которое запомнится надолго. Впечатления огромные, вернулась оттуда вдохновленная.

– Гульназ, в личной жизни нет новостей?

– Пока нет.

– Вышла бы замуж в третий раз?

– (После паузы.) Да.

– Твои дети общаются с отцом? Сколько им уже?

– Дочери Амелии 19 лет, учится на факультете журналистики МГУ. Сама поступила на бюджет. Старшему сыну Джаудату – 12, младшему Роберту – 9. Занимаются футболом. Дети растут, творчество идет. Жизнь продолжается.

Эльза Газизова, intertat.tatar, перевод с татарского

Фотографии предоставлены Гульназ Султановой