Гульназ Шайхи призналась, что ее день начинается с «Татар-информа»

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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель управления информационной службы и по связям со СМИ исполкома Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхи поздравила «Татар-информ» с 35-летием.

«Считаю, что "Татар-информ" является главным источником информации для татарского мира. Каждая новость дается оперативно, с точностью, и своевременно находит своего читателя. У меня, например, день начинается с "Татар-информа". Первым делом просматриваю новостную ленту. Хочется от всей души сказать спасибо всем редакторам, журналистам, фотографам за такую оперативность, достоверность в передаче информации, профессионализм», – сказала Гульназ Шайхи.

Она напомнила, что Всемирный конгресс татар и «Татар-информ» плодотворно сотрудничают. «Наши новости выходят на страницах "Татар-информа", а их новости – на сайте конгресса. Пусть эта тесная связь продолжится и в будущем!» – пожелала она.

«35 лет – время, когда наступает зрелость. Пусть "Татар-информ" еще много лет служит нашей нации, республике, стране. Чтобы связь между нами хранилась всегда. Ваш 35-летний труд – это большое достояние», – сказала Гульназ Шайхи.