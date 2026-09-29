Гульназ Исмагилова оценила лидерство РТ во внедрении приложения «Инспектор»

В Казани состоялся рабочий визит делегации Минэкономразвития России и технических разработчиков мобильного приложения «Инспектор». В нем приняли участие представитель Минэкономразвития России Александр Степещенков, замминистра экономики РТ Гульназ Исмагилова и разработчики из ООО «Дата Солюшн». С 27 по 28 августа федеральные специалисты изучали, как приложение работает в реальных условиях на примере Татарстана.

28 августа прошло итоговое совещание, на котором органы контроля совместно с разработчиками обсудили функционал приложения. Все выявленные проблемы и предложения войдут в план доработки системы. О выводах совещания и работе приложения рассказала в интервью по итогам совещания по вопросам функционирования и применения мобильного приложения «Инспектор» для изучения пути клиента (инспектора) и выявления проблем с целью их включения в дальнейшую доработку информационных систем заместитель министра экономики РТ Гульназ Исмагилова.

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

— Как оценивается работа по внедрению мобильного приложения в Татарстане?

— В 2024 году стартовал эксперимент по проведению дистанционных проверок бизнеса с помощью мобильного приложения «Инспектор». Республика Татарстан активно участвует во внедрении. Благодаря слаженной работе наша республика смогла занять лидирующую позицию и выстроить эффективную работу как с органами контроля, так и с предпринимателями по проведению проверок и профилактических мероприятий с использованием приложения. В 2026 году Татарстан также показал хорошие результаты, надеемся на сохранение таких показателей и в дальнейшем.

— Какие доработки ожидаются в мобильном приложении?

— Ожидается интеграция приложения с системой прокуратуры ФГИС ЕРКНМ, проведение документарных проверок через приложение в дистанционном формате, проведение самообследования и интеграция с ФИАС/ГАР (заведение информации по адресу объекта).

В настоящее время мобильное приложение позволяет проводить очные или дистанционные проверки через приложение или веб-версию, а также фиксирует геопозицию контролируемого лица. Пользователь может вести чат с контролируемым лицом с возможностью обмена фото, видео и документами, использовать чек-листы при проведении мероприятий и формировать результаты проверки, включая журнал мероприятия и ссылку на видеозапись. Кроме того, в приложении хранится история проверок в виде базы данных о проведенных мероприятиях, приходят уведомления на ЕПГУ о новых и предстоящих событиях, а также доступна интеграция с другими системами, например с ВИС для заведения и создания мероприятий. Все эти возможности превращают приложение в надежного цифрового помощника, обеспечивающего прозрачность, оперативность и высокий стандарт проведения контрольных мероприятий.

— Какие органы контроля являются лидерами по внедрению приложения «Инспектор»?

— Лучшие результаты показали Инспекция ГСН РТ, Госалкогольинспекция РТ и Министерство экологии РТ. В целях исполнения поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко нами организована системная работа с контрольными органами. Проводятся координационные совещания, где обсуждаются текущие результаты и определяются дальнейшие шаги по увеличению доли дистанционных контрольных мероприятий. Сегодня мы наблюдаем постепенное включение муниципальных инспекторов в единое цифровое пространство контрольно-надзорной деятельности, что создает основу для дальнейшего развития системы умного контроля на всей территории республики.

— Какие мероприятия чаще всего проводятся через мобильное приложение?

— Мобильное приложение позволяет проводить проверки и участвовать в контрольных (надзорных) мероприятиях в дистанционном формате с использованием мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», и в иных случаях, установленных законодательством. Также дополнительно разработана возможность проведения профилактических визитов и проверок (в том числе выездных обследований) в очном формате.

Всего за 2026 год с помощью мобильного приложения проведено 625 профилактических визитов и 1603 проверки. Чаще всего мероприятия проводятся через ВКС (548 профилактических визитов, 389 проверок), выездные обследования проводятся в очном формате. Практика показала, что инспекторы, оценив эффективность и удобство мобильного решения, самостоятельно инициируют его использование при проведении мероприятий. Приложение стало неотъемлемой частью их повседневной работы, что свидетельствует о высокой практической ценности.

— Можно ли работать, если на объекте пропал интернет?

— Да, можно. Приложение поддерживает офлайн-режим для заполнения чек-листов. Вы можете вносить данные, прикреплять фотографии объектов и файлы без сети. Как только устройство поймает стабильный интернет-сигнал, все данные автоматически синхронизируются и отправятся на сервер ведомства. Приложение «Инспектор» включено в «Белый» список приложений (работа при ограничении мобильной сети).

— Как поступить, если у инспектора на выезде разрядился смартфон или нет доступа к приложению?

— Начиная с 2024 года инспектор может проводить дистанционное мероприятие с компьютера благодаря появлению веб-интерфейса приложения «Инспектор». Если мобильное устройство недоступно, инспектор имеет право проводить дистанционное мероприятие или подключаться к ВКС через веб-версию приложения на рабочем ноутбуке или ПК. Главное – иметь стабильный интернет, веб-камеру и микрофон. Авторизация в веб-интерфейсе также проходит через ЕПГУ/ЕСИА сотрудника.