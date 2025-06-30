Гульназ Исмагилова: бизнес может заменить любую проверку на профилактический визит

Татарстан уже много лет стабильно входит в тройку лидеров Национального рейтинга инвестклимата. В 2025 году республика подтвердила свои лидерские позиции, заняв второе место. О системной работе республики рассказала заместитель министра экономики Республики Татарстан Гульназ Исмагилова.





Гульназ Исмагилова: «Проверка возможна только там, где есть риск нарушения обязательного требования»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Гибкость и диалог с бизнесом

– За счет чего, по вашему мнению, республике удается сохранять лидерскую позицию? Какие резервы для роста есть у Татарстана в части снижения административной нагрузки на бизнес?

– Одной из приоритетных задач для всех уровней власти республики является развитие регуляторной среды, в частности снижение административной нагрузки на бизнес и создание комфортных условий для его развития. Для решения этой задачи Министерство экономики совместно с контролирующими органами последовательно работает над сокращением бюрократических барьеров.

Одним из главных достижений стало значительное уменьшение количества проверок. Благодаря федеральному мораторию их число в 2024 году сократилось более чем в четыре раза по сравнению с 2019 годом. Вместо плановых проверок теперь активно применяются профилактические визиты, которые носят рекомендательный, а не карательный характер.

Привлечены к этой работе и представители бизнеса. Обратная связь от предпринимателей республики используется для дальнейшего совершенствования надзорной сферы. Вопрос снижения админдавления на ежеквартальной основе рассматривается на заседаниях межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, которые проводятся в Прокуратуре Республики Татарстан.

В 2025 году мы продолжаем работу по смещению акцента на профилактическую деятельность и применению риск-ориентированного подхода при проведении контрольных мероприятий любого формата. Это значит, что проверка возможна только там, где есть риск нарушения обязательного требования, на что указывают специальные индикаторы риска. При этом такой индикатор сам по себе не является нарушением, а лишь набором косвенных признаков, указывающих на возможные недобросовестные действия бизнеса.

Достигнутые позиции нам необходимо не просто сохранить, но и работать над улучшением значений Национального рейтинга. Для этого мы продолжим:

усиливать профилактическую работу и активно применять инструменты профилактики;

повышать правовую грамотность предпринимателей;

развивать взаимодействие с бизнесом;

использовать дистанционные и другие цифровые инструменты при проведении проверок.

Для снижения административной нагрузки на бизнес Министерство экономики совместно с контролирующими органами последовательно работает над сокращением бюрократических барьеров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Профилактические визиты: диалог вместо штрафов

– Расскажите подробней о профилактический визитах. Как они проходят? Как бизнес их оценивает? Действительно ли это удобный и понятный формат?

– Отмечу, что Татарстан – лидер рейтинга по количеству проведенных профилактических визитов. Результаты оценки регионов подвели в Минэкономразвития РФ. По состоянию на начало июня в Татарстане проведено более 500 профилактических визитов органов контроля – это наивысший количественный показатель среди регионов страны

Высокая оценка присвоена в том числе на основании обратной связи от бизнеса. Предприниматели республики оценили качество, удобство и полезность профвизитов на 9,92 балла из 10 возможных, оставив на Госуслугах около 150 отзывов.

Профилактические визиты в рамках действующего моратория выступают альтернативой проверкам бизнеса и позволяют инспекторам в режиме диалога разъяснить предпринимателям требования законодательства, указать на возможные риски нарушений и помочь их устранить. Важно, что по итогам таких визитов не выписываются штрафы или предписания – они направлены исключительно на предупреждение проблем.

При этом бизнес сам может инициировать такой визит, подав заявку через портал Госуслуг.

Бизнес может заменить любую плановую проверку на профилактический визит. Предприятиям и организациям, в отношении которых планируется плановая проверка, дается возможность обратиться в контрольный орган с просьбой о замене проверки на обязательный профилактический визит.

Сейчас инспекторами активно применяется инструмент дистанционного взаимодействия с бизнесом – мобильное приложение «Инспектор»

Бизнес Татарстана экономит время на взаимодействие с контролирующими органами

– Вы упомянули механизм дистанционного взаимодействия с органами контроля. О чем речь?

– Сейчас инспекторами активно применяется инструмент дистанционного взаимодействия с бизнесом – мобильное приложение «Инспектор». По количеству дистанционных проверок, консультаций и других мероприятий Татарстан также занимает лидирующую позицию в стране.

Сегодня более 40% от общего числа контрольно-надзорных мероприятий происходит онлайн, через мобильное приложение «Инспектор». Мы видим, что доля удаленных проверок растет. Например, по итогам 2024 года в Татарстане доля составляла 37,5% – было проведено более 4 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, свыше 1,5 тыс. прошли дистанционно. Благодаря этому предприниматели Татарстана имеют возможность получать дистанционные консультации, обратную связь от контролирующих органов и проходить онлайн-проверки.

Мобильное приложение «Инспектор» создано на базе ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» и предусматривает проведение проверок в онлайн-формате с возможностью сохранения файла видео-конференц-связи, который будет являться основанием для составления акта о проведении проверки.

Инструмент направлен на создание комфортного взаимодействия органов надзора и бизнеса, что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и призван устранить административные барьеры для результативного ведения и качественного роста бизнеса.

Безусловно, использование в работе МП «Инспектор» существенно сокращает временные издержки органов контроля и бизнеса на выездные мероприятия и позволяет в оперативном, а главное – удобном формате доводить до предпринимателей необходимую информацию.

В Татарстане начиная с 2018 года функционирует интернет-ресурс «Проверенный бизнес» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Привлечение прибыли и масштабирование бизнеса вместо административного давления

– В целом Татарстан – передовой регион по уровню цифровизации бизнес-процессов. Какие еще онлайн-решения функционируют в республике в сфере КНД?

– Для оперативного информирования бизнеса о действующих требованиях законодательства в сфере контрольной (надзорной) деятельности в Татарстане начиная с 2018 года функционирует интернет-ресурс «Проверенный бизнес». Проект был запущен по инициативе Минэкономики РТ совместно с прокуратурой республики.

Это бесплатная цифровая платформа полезных знаний и сервисов в сфере контрольной (надзорной) деятельности и дает возможность предпринимателям подготовиться к проверке. Электронный журнал проверок, размещенный в ресурсе, позволяет ознакомиться с административной нагрузкой на бизнес как в отношении конкретного юридического лица, так и в отношении всей республики в целом.

На портале собраны типовые нарушения, допускаемые предпринимателями, и способы их предотвращения со ссылками на НПА; типовые вопросы и ответы на них по взаимодействию бизнеса с контрольными (надзорными) органами.

Практика была положительно оценена руководством страны как инструмент, который полностью коррелируется с той работой, которая ведется на федеральном уровне в сфере контрольно-надзорной деятельности. Это повышение уровня прозрачности при проведении контрольных мероприятий любой формы, выстраивание комфортного диалога между органами контроля и бизнесом и смещение акцентов на профилактику нарушений.

Такой подход позволяет компаниям концентрироваться на своих основных задачах – стабильной работе, привлечении прибыли и масштабировании бизнеса – без избыточного давления со стороны проверяющих органов.

Для подготовки предпринимателей к предстоящей проверке на портале «Проверенный бизнес» размещены интерактивные опросники (чек-листы) – это список действий, который по пунктам помогает предпринимателю подготовиться к контрольно-надзорному мероприятию.

Востребованность ресурса подтверждается ростом количества обращений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество просмотров увеличилось на 72%. Также в пилотном режиме на портале реализован роботизированный помощник – чат-бот в мессенджере Telegram с применением искусственного интеллекта в рамках проекта «ГосПромпт».

Бизнес может заменить любую плановую проверку на профилактический визит Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Минимум стресса и прозрачность процедур

– Искусственный интеллект сегодня проникает во все сферы жизни. Какая задача у чат-бота? Как он влияет на снижение административного давления?

– Действительно, искусственный интеллект становится незаменимым помощником во всех сферах деятельности, в том числе и для российских предпринимателей, предоставляя различные возможности для роста, оптимизации процессов и увеличения прибыли.

Инструмент был внедрен в ресурс «Проверенный бизнес» на основе запросов предпринимателей. Поскольку у многих из них есть потребность в цифровом помощнике, который способен оперативно предоставлять актуальную информацию, консультировать по вопросам ведения бизнеса и сопровождать процесс проведения проверки.

Проверки контролирующими органами – одна из наиболее стрессовых ситуаций для предпринимателей. С помощью чат-бота предприниматель может подготовиться к предстоящей проверке инспектора и вести диалог с искусственным интеллектом, получить алгоритм поведения во время проверки, обоснование представления документов, которые запрашивает инспектор. Узнает о предстоящих проверках в текущем году.

Использование чат-бота существенно повышает юридическую защищенность предпринимателей и способствует развитию прозрачной бизнес-среды.

Важным обновлением стала возможность оценки работы чат-бота по итогам взаимодействия. Теперь предприниматели могут оставить отзыв о качестве полученной консультации, что позволяет выявлять области, требующие улучшения, и повышать эффективность цифрового сервиса в целом.

Функционал чат-бота постоянно совершенствуется, учитывая обратную связь от пользователей и изменения в законодательстве, что делает ее надежным помощником для бизнеса при взаимодействии с государственными органами.

Использование чат-бота существенно повышает юридическую защищенность предпринимателей и способствует развитию прозрачной бизнес-среды Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объективный инструмент оценки

– Какой вы видите эффект от проделанной работы? От внедрения комплекса цифровых решений?

– Помимо отзывов самих предпринимателей, объективным инструментом оценки являются для нас результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

В текущем году за счет внедрения цифровых инструментов, о которых мы говорили ранее, возросла оценка показателя удобство и понятность прохождения контрольно-надзорных мероприятий. В данном показателе мы занимаем лидирующие позиции, входим в группу «А».

Улучшились показатели, оценивающие среднее количество контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя, и долю коммерческих организаций, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, соответственно. Здесь мы также в группе «А».

Сейчас главная цель – не только сохранить высокие результаты оценки бизнеса, но и продолжить работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.