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Гульназ и Ильсур Шарипжановы: Без ссор не бывает, но все обиды улетучиваются с песней
Артисты татарской эстрады Гульназ и Ильсур Шарипжановы вместе уже 10 лет. Как в любой семье, у них тоже порой бывают разногласия, однако все трения сглаживает их общая любовь к песне. Об этом они рассказали в прямом эфире на радио «Булгар», где они стали гостями телемарафона, посвященного к Году семьи.
«Бывает, и ссоримся. Но все обиды улетучиваются, когда звучит песня», - призналась пара.
Шарипжановы пришли в студию в одежде в тон - в зеленом.
«Само-собой так получилось. Жизнь сама подсказывает знаки. Я сказал жене, что оденусь в стиле клуба «Ак Барс», а она мне говорит: «А я надену свое зеленое платье, оно очень подходит», - рассказал Ильсур.
Глава семьи также пошутил, что и он и супруга по натуре немного вспыльчивые, но память у обоих короткая.
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