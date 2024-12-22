Гульназ и Ильсур Шарипжановы: Без ссор не бывает, но все обиды улетучиваются с песней

Артисты татарской эстрады Гульназ и Ильсур Шарипжановы вместе уже 10 лет. Как в любой семье, у них тоже порой бывают разногласия, однако все трения сглаживает их общая любовь к песне. Об этом они рассказали в прямом эфире на радио «Булгар», где они стали гостями телемарафона, посвященного к Году семьи.

«Бывает, и ссоримся. Но все обиды улетучиваются, когда звучит песня», - призналась пара.

Шарипжановы пришли в студию в одежде в тон - в зеленом.

«Само-собой так получилось. Жизнь сама подсказывает знаки. Я сказал жене, что оденусь в стиле клуба «Ак Барс», а она мне говорит: «А я надену свое зеленое платье, оно очень подходит», - рассказал Ильсур.

Глава семьи также пошутил, что и он и супруга по натуре немного вспыльчивые, но память у обоих короткая.