Гульназ Асаева: «Женщины, мы должны любить себя, но не надо наглеть»

«Нет ведь такого, что после развода тебя ждет красивая жизнь. Полюбит ли новый муж твоего ребенка так же, как прежний? Не факт. Нужно уметь прикусить язык и жить спокойно», – считает заслуженная артистка Башкортостана Гульназ Асаева. «Интертат» поговорил с певицей о том, нужны ли «головы» и «шеи» современной семье.





– Гульназ, как вы считаете, нормально ли, когда глава семьи – женщина?

– Это идет из очень далеких времен. Сейчас, наверное, нет такого, что кто-то голова (на татарском «глава» и «голова» – одно слово, – прим. Т-и), а кто-то шея. У каждого в семье своя роль, свое место, каждый знает, что должен делать. Жить таким союзом, на мой взгляд, даже лучше.

– В вашей семье – такой союз?

– У нас не так много времени, чтобы сидеть и выяснять, кто шея, кто голова. Мы с Вильданом заранее договорились, кто что делает, кто за что ответственен. Так и живем потихоньку.

– Сейчас, по данным статистики, очень много разводов. В чем причина, по-вашему?

– Какой-то стандартной причины, наверное, нет, у всех она своя. Знаете, сейчас женщины стали очень себя ценить. Это нормально, можно даже сказать, хорошее явление. Но вот все мы смотрим рилсы, а там мужья дарят женам машины и другие дорогие вещи. Женщины видят это и задумываются: «А мой-то не дарит мне такие машины». И начинают настраивать себя на плохое. Это может быть даже непроизвольно, но они начинают замечать плохие качества мужа. Поэтому, думаю, не нужно предаваться таким обидам: ну не подарил сегодня – подарит завтра.

Женщины, мы должны любить себя, но не нужно наглеть. Это же не жизнь, когда ты только и делаешь, что попрекаешь: «Ты должен то, должен это». Он тоже работает в поте лица, неправильно пилить его за то, что другой мужчина что-то купил своей женщине. Нужно уметь прикусить язык и жить спокойно, подстраиваясь, не давя.

И потом, нет ведь такого, что после развода тебя ждет красивая жизнь. Если у тебя есть ребенок, полюбит ли его новый муж так же, как прежний? Не факт. Нужно просто спокойно жить со своей половинкой.

– А в вашей семье бывают такие моменты?

– Бывают, как не бывать. Я ничего не скрываю, были и такие мысли – не буду вечно жить с ним, разведусь. Я не люблю идеализировать свою семью – как есть, так есть. Конечно, это не значит, что все это надо выкладывать. Семьи, в которых совсем не ссорятся, наверное, существуют, но это не про нас. Мы и ссоримся, и миримся, всякое бывает, иногда и на нервы [муж] действует. Но если уж ты вышла замуж, надо жить нормально, не выходить же замуж сто раз. Выйдешь за другого – в нем тоже что-то не понравится, и с третьим будет то же самое. Какого мужа Бог послал, с таким и нужно стараться уживаться.

– Вы верите в поговорку «Любовь живет три года»?

– Нет, не верю. Мы с Вильданом, наверное, уже шесть лет. Вчера вот сижу, смотрю на него – люблю ведь, что тут поделаешь, любовь не кончается. У меня как-то так: если люблю, то дó смерти, а если нет, то никак не люблю. Полюбила – значит, навсегда.

Фирюза Гиниятова, «Интертат», перевод с татарского