Гульнара Ураз: «Казанские места силы ничуть не хуже алтайских»

Мастер биолокации с 35-летним стажем уверена: места силы есть не только на Алтае и Тибете. В любом городе имеются геопатогенные зоны, способные воздействовать на самочувствие человека. О том, чем отличаются «плюсовые» и «минусовые» места силы, как с ними обращаться и о новом туристическом потенциале Казани Гульнара Ураз рассказала «Татар-информу».





Наутро после новогодней ночи мы с Гульнарой Ураз отправляемся на ее ретрит-прогулку «Место силы рядом». Лозоход, вооружившись своим привычным инструментом – рамками, сделанными из обычных вязальных спиц, ведет нас по верхней части парка Горького, который она любит с детства. Собеседница «Татар-информа» сообщает при этом, что выбрала для нас с фотографом красивый «новогодний» маршрут, и предупреждает: «Очень важно, чтобы вы попробовали почувствовать телом энергию земли».

К эзотерике она, однако, относится скептически: «То, чем я занимаюсь, – это физика земли, где местами происходят энергетические выплески разной интенсивности. Подобные места силы есть в каждом городе. Я покажу вам пять таких мест в парке Горького. Они небольшие, но ничуть не менее сильные и действенные, чем раскрученный туристический Алтай, куда еще надо добраться», – подчеркивает Гульнара.

По дороге мы расспросили лозохода об особенностях этих зон и записали ее рассказ для наших читателей.

«Мозг — наш главный скептик»

«В этих точках важно соблюдать технику безопасности. Безопасное время пребывания там — до трех-четырех минут. При этом мозг надо чем-то занять, поэтому я советую прочитать любую молитву или досчитать до 108. Этого вполне достаточно, чтобы мозг был занят делом, а тело в разы легче воспринимало энергию. Мозг – наш главный скептик, а люди изначально имеют совершенно противоположные порой предубеждения. Многие приходят на эти прогулки в ожидании какого-то чуда, мистики, острых ощущений. А есть те, кто поначалу брызжет скепсисом, а потом его вдруг пробивает. На самом деле, если убрать эмоции, энергию земли трудно не прочувствовать, она физическая, вполне материальная.

В самом начале важно допустить любые ощущения в теле. Не «бабочек в животе», не «потоки», а именно физические: кольнуло, щипнуло, зачесалось, мурашки, распирание, холод, тепло. Чтобы наш мозг зафиксировал эти ощущения, о них надо сказать вслух. Тогда все получится.

Парк Горького был местом, где прошло мое детство, мы жили здесь неподалеку. Вот в этой части парка, где сейчас шахматный клуб, был детский городок. Тут стоял домик, где выдавали настольные игры. Такая милая советская история. Я ходила сюда еще школьницей, когда даже не подозревала о своих способностях.

Сейчас, набравшись знаний и опыта в лозоходстве, я могу составить маршрут по местам силы в любой точке мира. Потому что, проходя такие места, я их вижу. Как энергетические столбы. Это какое-то другое видение, сложно описать словами. Бывает, что я за несколько километров вижу какую-то вещь и потом ее ищу, где-то место просто зовет. И речь не всегда о местах, где стоят храмы или какие-то ритуальные точки.

«Плюсовые» и «минусовые» места силы

Места силы — не что иное, как геопатогенная зона, место излома земной коры. Они бывают «плюсовые» и «минусовые». «Плюсовые», как вы понимаете, можно считать полезными. Но, допустим, если оно оказалось на том месте, где вы спите, это может спровоцировать и онкологические заболевания с гарантией летального исхода за два года. Раньше это длилось до пяти лет, но сейчас все ускорилось. Это моя ежедневная практика, то, что я нахожу в квартирах и в домах. Люди считают, что рак у них передается по наследству, а когда смотришь квартиру, видишь, что по наследству у них передается спальное место. Сначала там бабушкина кроватка стояла, потом сделали ремонт, поставили на то же место другую кровать. Сталинкам по 90 лет, хрущевкам по 70, даже ленинградский, старомосковский проекты имеют возраст от 40 до 60 лет. Люди живут в этих квартирах целыми поколениями.

Геопатогенная зона отличается от нейтральной. Большая часть планеты — это нейтральные зоны. И только места пересечения различных сеток являются геопатогенными. Отрицательные зоны — это чаще всего сетка Хартмана.

«Сеть Хартмана» — гипотетически существующая на Земле геобиологическая сеть. В соответствии с гипотезой, выдвинутой немецким исследователем Эрнстом Хартманом в 1950 году, она опутывает практически всю поверхность Земли, размер «ячеек» сети (2 х 2,5 м) при этом уменьшается по мере удаления от экватора и приближения к полюсам. Места пересечения сети (сетей) якобы образуют неблагоприятные для здоровья геопатогенные зоны, которые, как утверждается сторонниками гипотезы, обнаруживаются биолокационным методом. Данная гипотеза не признана наукой.

Считается, что каждые 2-2,5 метра с севера на юг и с запада на восток имеются «отрицательные» геопатогенные зоны. То, что принято считать местами силы. Ни один собор в Российской империи не был построен не на местах силы. Ни одна мечеть в Саудовской Аравии, в Бухаре, где-то на Востоке не была построена не на местах силы. Сначала место силы, потом намоленность места. Но на такие места мы приходим именно помолиться.

Польза от «плюсовых» мест относительная, они в разы агрессивнее воздействуют на человеческое тело. Почему я и говорю про технику безопасности. Это место нужно использовать лишь для того, чтобы помолиться, загадать желание, сделать какую-то технику, совершить ритуал и уйти. «Отрицательные» действуют менее агрессивно, они работают намного дольше, но там возникает накопительный эффект. На местах силы все ускоряется в разы.

«Липовые врата»

Когда встаешь в эту точку, ощущается тепло в ногах и словно исчезают звуки. Но у всех реакция разная. У кого-то был даже дыхательный спазм. В таких случаях я советую стимулировать точку под ногтем мизинца ближе к точке роста ногтя. Поначалу ощущаешь небольшой спазм, а потом идет раскрытие. Моя сокурсница по университету страдала эпилепсией. Ее папа во времена, когда мы не представляли, что есть цигун, научил нас спасать ее стимулированием этой точки. В те времена еще не было таблеток от эпилепсии, поэтому людей с этим приступом можно было встретить часто. Это точка экстренной самопомощи, когда внезапно поднялось или упало давление, сердце вдруг стало выскакивать из груди, начал задыхаться. Первое, что нужно сделать в таких случаях, – нажать эту точку. А потом можно вызывать скорую и пить таблетки.

«Липовые врата» находятся рядом с тропинкой строго между двумя липовыми пучками, они довольно популярные, странно, что в этот раз к ним не протоптана дорожка в снегу. Это место очень мягкое, с одной стороны, но с другой — все его чувствуют. Я сделала его первым в маршруте, потому что важно, чтобы организм не испытал стресс. В моей подборке места в основном небольшие, не более метра в диаметре. И с этим местом сложно ошибиться. Если человек встал на точку правильно, то целиком попадает в эту зону, каких бы размеров он не был.

Это первая «чистка». Первое взаимодействие с местом силы всегда очень важно для меня, чтобы человек смог раскрыться. На групповых прогулках люди могут стесняться собственных переживаний, пребывать в сомнениях: «Я никогда ничего не чувствую». Мягкость воздействия этого места важна для того, чтобы этот опыт взаимодействия был удачным. В стрессе организм закрывается, мозг перестает воспринимать информацию, реагируя на «белый шум».

«Язык холма»

Это достаточно большая, больше двух метров в диаметре, зона, с ней почти невозможно ошибиться. Я показываю ее около 40 лет, потому что эту часть парка люблю с детства. Она тоже довольно мягкая, но в силу своих размеров тоже довольно ощутимая. Кто-то принимает ее сразу – человека обволакивают тепло, комфорт. А кто-то категорически не принимает. Человек так устроен, что если ему хотя бы чуть-чуть некомфортно, он не хочет находиться в этой зоне.

Эта точка мощно чистит, легко дает энергию. Она может быть некомфортной для начинающих, но в ней можно проводить групповые ретриты. Я могу поставить туда до 10 человек одномоментно. Иногда такое взаимодействие с другими людьми с закрытыми глазами позволяет нашему мозгу пойти в большее доверие, наблюдая за другими. Но это единственное место, где возможен такой групповой формат.

«Березовый тройник»

Сросшиеся в пучок три березы находятся прямо возле основной тропинки. Место довольно приметное. Даже после метели вокруг него натоптано — показатель того, как работает «сломанный телефон». Само место помнят, а как на него правильно встать, забыли, но включается эффект плацебо. К сожалению, возникает потеря точных координат. Чтобы правильно на него встать, надо обняться с березами. И это довольно приятно.

Встречаются те, кто ощущает какое-то движение внутри дерева. Хотя понятно, что зимой никакого движения сока быть не может. Это просто энергия места, которая проходит через тело. Воспринимается как движение энергии в березе. Принято считать, что с березой обниматься очень полезно, этот факт многих с этим местом примиряет. И когда я прошу выбрать два любимых места, почти все выбирают его.

«Рогатка»

Рогатка из двух старых берез рядом с шахматным клубом. Это место тоже всегда натоптано, у него удобное расположение. Березы очень приметные в силу того, что они нереально толстые.

Это место достаточно жесткое, не всем там комфортно. Оно очень мощное. И после прогулки его, кстати, выбирает меньшинство. Видите, кто-то кормушку там повесил, я так понимаю, что люди еще к кормушке подходят и ровно на этом месте стоят, пока накладывают корм. Место живет своей жизнью, привлекая людей к себе таким образом еще.

«Скамейка «Мәхәббәт»

Это крайнее место на крайней от входа на площадку скамейке. С нее открывается красивый вид на мост «Миллениум» и «Казанскую Швейцарию». Некоторые подозревают, что эту скамейку установили по моей наводке, но это чистое совпадение. Видите, бетонное основание, на котором ее закрепили, уже выперло из земли. Есть большая вероятность, что там могут случиться какие-то подвижки в силу того, что это место очень многие снимали, показывали. Эта зона — одна из самых известных, ее очень легко найти. Люди показывают это место друг другу. Мы как-то были здесь после очень сильного снегопада, и ровно это место было расчищено, видно, что на нем сидели. А на остальной плоскости сидения лежал снег 30-сантиметровым слоем.

Это место многие оценивают как самое сильное. Но я думаю, здесь работает уже накопительный эффект. Обычно это последняя точка на маршруте, и у всех случается такой легкий энергетический «передоз». Поэтому энергии «Скамейки «Мәхәббәт» воспринимаются очень легко. И вообще, когда у тебя за спиной такая надпись, это тоже влияет на ощущение.

Это место популярно еще и потому, что здесь получаются красивые фотографии. Оно легко запоминается, его легко показать. Знакомые часто рассказывают мне о том, что некоторые люди сами организуют прогулки по моим маршрутам, даже не упоминая обо мне. Я с самого начала понимала, что так будет. Хотя мне, конечно, было бы приятно, если бы эти маршруты были как-то связаны с моим именем.

«Казань не хуже Алтая»

Я искренне считаю, что потенциал мест силы Казани и Татарстана сильно недооценен. Сейчас в лучшем случае этой информацией владеют такие специалисты, как я, или люди, которым я показала эти места, или ритуальщики, практики. А вот по-настоящему туристический потенциал республики с точки зрения мест силы вообще не использован. Надо понимать, что Татарстан чисто географически находится в невероятном месте — слияния двух крупнейших рек континента Волги и Камы. Понятно, что в этом месте мощнейшие энергии.

Расположена Казань на семи холмах, как все великие города, здесь много «звездных крепостей». Алтай и Байкал, Москва, через которую проходит вся логистика, забрали основной туристический поток. Они привлекают не только «отлетевших», увлеченных эзотерикой людей, но и стали общепринятыми местами силы. В этом смысле Казань и Татарстан в целом ничуть не уступают по энергетической мощи. И это могло бы быть мощным направлением развития туризма в республике».

Фотографии: Рамиль Гали / «Татар-информ»