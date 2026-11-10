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Культура 10 ноября 2026 12:42

Гульнара Тимержанова призналась, что перед выступлениями читает молитву

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Гульнара Тимержанова призналась, что перед выступлениями читает молитву
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанская певица Гульнара Тимержанова призналась, что перед выходом на сцену постоянно читает молитву и просит у Аллаха помощи.

«Перед выходом на сцену я произношу молитву: «Аллах, покажи сегодня зрителям меня достойно. «Превосходно спела» - пусть такие впечатления останутся у них. Не оставь меня без помощи», – рассказала Тимержанова в интервью «Интертату».

Также артистка поделилась, что однажды ей подарили Священный Коран. Она была приятно удивлена и призналась, что считает его лучшим подарком.

#певица #артисты #молитва
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