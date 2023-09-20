Гульнара Тимержанова: Муж тайно от меня сделал никах, на моей машине привез ее из роддома

Фото: соцсети артистки

Заслуженная артистка Татарстана Гульнара Тимержанова в эфире телешоу на «ТНВ» откровенно рассказала о драматических моментах в своих отношениях с мужчинами. Артистка дважды была замужем, воспитывает сына и дочь.

«С первым мужем - известным клипмейкером Ильдаром Муллиным познакомились в Башкортостане. У меня не было парня, хотела, чтобы было, кому защитить меня. В то время в деревню мы ездили в поездах, трижды меня пытались изнасиловать. Еле спаслась. Он был разведенный, но это не имело большого значения. Поженились. Я привезла его в Казань, вместе нашли ему работу. Родился сын. Он работал из дома, все артисты приходили к нам, как в офис. Думаю, нас сглазили. Я забеременела, наш ребенок родился недоношенным, умер. С мужем отношения стали плохие. Он требовал от меня, чтобы везде успевала - и по хозяйству, и в воспитании детей, и в карьере артиста. Не получилось. Мы разошлись», – рассказала певица.

Спустя восемь лет она снова вышла замуж за мужчину, который был гораздо моложе. Через два года, в возрасте 37 лет Гульнара родила дочь. Однако мать жениха была недовольна тем, что сын взял женщину с ребенком.

«У нас был бизнес. Поначалу все шло хорошо, но потом начались проблемы. Он не выдержал трудностей. Во время ссоры сильно толкнул, у меня был ушиб головы. Вызвала «скорую», участкового. Муж сказал, что не будет жить с такой женщиной, и ушел», – вспоминает артистка.

Однажды она в соцсетях увидела фотографии мужа, где она забирает из роддома другую женщину - ту, с которой он был в отношениях до женитьбы.

«Там были фото с никаха. Из роддома он ее забирал на моей машине. У меня рядом лежит наш маленький ребенок, а я рыдаю, я в шоке. Я этого человека совсем не знала. Та женщина тоже ничего обо мне не знала. Сколько было этих женщин? Потом он вернулся, просил прощения. Я простила. Но он снова ушел, оставив меня с кредитами, взятыми для нашего бизнеса. Я лишь недавно справилась с долгами. Говорят, он хочет вернуться. Не выйдет. В тяжелое время я ходила и к мулле, и к гадалкам. Взяла тетрадь с молитвами, которую мне дала моя мама, начала их читать. Встала на намаз. Тогда пришло облегчение», – рассказала Гульнара Тимержанова.