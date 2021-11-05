Гульнара Сергеева: «Переписчик говорит – да за вас все уже все решено»
Более 200 обращений поступило во Всемирный конгресс татар за время переписи населения. Зачастую, жалобы на недостоверность зафиксированной переписчиками информации поступают от татар из других регионов РФ, - сообщила партнер коллегии адвокатов Sergis Гульнара Сергеева в интервью телеканалу «ТНВ».
«Переписчик говорит – не надо заполнять, за вас все решено»
Татарин, мишарин, башкир или «сыбыр» - как показали обращения граждан во Всемирный конгресс татар, записаться татарином во время проведения Всероссийской переписи населения оказалось не так то просто. Где-то татар пытались сделать башкирами, а где-то они сами пожелали выделить себя в особую этногруппу.
«За время проведения переписи в Конгресс татар поступило 227 обращений от граждан, по большей части из Башкирии, а также из Тюмени и Ульяновской области. Обращения такого плана – переписчик, который пришел на дом, не обозначил национальность, родной язык, то есть вообще не задал эти вопросы. Или переписчик говорит – да не надо заполнять эти графы, уже за вас все решено. Или же давление такого плана – почему вы зарегистрировались на портале госуслуг, вы должны были дождаться, когда придет переписчик», - отметила Сергеева.
По ее словам, подобные нарушения были зафиксированы в местах компактного проживания татар в других регионах России, например, Иглинском и Туймазинском районах Башкирии. «Граждане считают себя татарами, разговаривают на татарском языке, но порой в паспортах издавна башкирами были записаны и их преподносят, например, как башкирских мишар. То есть идет также попытка через эту группу мишаре, которая входит в состав татар перейти, таким образом, в башкирские мишаре», - пояснила спикер.
В местах массового проживания сибирских татар другие проблемы, часть татар там вообще решила причислить себя к иной этногруппе. «В Тюмени, например, идет борьба за так называемых «сыбыр», хотя они сибирские татары, но они называют себя «сыбыр» и хотят выделить это в отдельную этногруппу. Хотя по описи, той, что была в 2010 году у нас сибирские татары входят в состав татар», - рассказала Сергеева.
«В регионах, где есть проблемы, рекомендуем переписываться через Госуслуги»
Избежать нарушений прав граждан, фальсификаций и давления сверху поможет Конгресс татар, коллегия адвокатов Sergis или личное обращение граждан в государственный орган, осуществляющий перепись населения: в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) и в органы прокуратуры, отметила Сергеева.
«Мы рекомендуем в тех регионах, где есть проблемы – Башкирия, Тюмень, если люди сомневаются в том, что их данные могут быть внесены неверно, участвовать в переписи через портал Госуслуг. В случае же если пришел переписчик и у человека возникли какие-то сомнения в том, что правильно была заполнена анкета, мы рекомендуем обратиться с жалобой в Росстат, поскольку у них аккумулируются все жалобы в единой программе. Органы статистики имеют гражданско-правовые договора с переписчиками и контролерами , у них достаточно серьезная ответственность и в этих договорах расписана, как гражданско-правовая, так и административная, вплоть до уголовной ответственности», - сказала в интервью каналу ТНВ партнер коллегии адвокатов Sergis.
При этом Сергеева призвала самих граждан быть бдительными. Переписчики должны быть с планшетами, а не с блокнотами, карандашами и ручками. И если у гражданина вдруг возникнут какие-то сомнения, можно сфотографировать планшет переписчика.
Ранее Гульнара Сергеева в интервью «Миллиард. Татар» сообщала, что коллегия адвокатов Sergis заключила договор на оказание консультационных услуг по правовым вопросам, в том числе, связанным с переписью населения, с Всемирным конгрессом татар. По ее словам, у сторон имеется договоренность о том, что Sergis является основным координатором по вопросам оказания правовой помощи в период подготовки и проведения переписи населения и вправе привлекать к этой работе юристов других регионов на основании отдельных соглашений.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры, также сохранен.